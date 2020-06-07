الكويت تعيد تشغيل الرحلات الجوية رغم كورونا

خالد الظفيري (صدى):
قال وزیر الدولة لشؤون الخدمات في الكويت، مبارك الحریص، إن إدارة الطیران المدني وضعت خطة لتشغیل الرحلات التجاریة من وإلى مطار الكویت الدولي.
ولم يحدد الوزير مبارك الحريص في تصريح بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، موعد تشغيل المطار، لكنه قال إن التشغيل سيكون على 3 مراحل تدريجية، الأولى بنسبة 30% والثانية 60% وصولا إلى التشغیل الكامل في المرحلة الثالثة والأخیرة.
وأكد أنه سيتم الالتزام بالإجراءات الوقائیة والاحترازیة الصادرة من السلطات الصحیة، وتطبیقھا على المسافرین في ظل ظروف انتشار فیروس كورونا.