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بالفيديو.. خالد العقيلي يتحدث بحُرقة عن إصابة 17 فردًا بكورونا إثر تجمع عائلي

Time منذ ساعتين
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بالفيديو.. خالد العقيلي يتحدث بحُرقة عن إصابة 17 فردًا بكورونا إثر تجمع عائلي

علي القحطاني (صدى):
نقلت أحد المواطنين، عدوى فيروس كورونا إلى 17 فردًا من عائلته بسبب تجمع عائلي.

وقال الإعلامي خالد العقيلي، إن الدولة لم تُقصر في مواجهة هذا الوباء؛ لضمان سلامة الإنسان.

وأضاف خلال برنامج "كلنا مسؤول"، أن هناك بعض المستهترين الذين ينسفون جهود الدولة، والضحية يكون المُلتزم.

وأشار إلى أن الفرد هو خط الدفاع الأول، وهو المسؤول عن نفسه وعائلته، بل مسؤول عن الدولة.

وتابع: " لن تنتهي المعركة، خلونا نشد حتى ننتصر، حتى لا تستمر الخسائر " .

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 3045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يشفيهم ويشفي مرضى المسلمين .. آمين ..
ابو محمد 😎
صح الكلام ..
ابو محمد 😎
دشدشوه ونخللوه ..
ابو محمد 😎
كلام ممتاز ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا ، برحمتك يارب يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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