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رد ريهام حجاج على شائعة إصابة كريم قاسم بـ«كورونا» من منزله 

Time منذ يوم
Views 1703
رد ريهام حجاج على شائعة إصابة كريم قاسم بـ«كورونا» من منزله 

القاهرة (صدى):
علقت الفنانة ريهام حجاج على اتهامها بالتسبب في إصابة كريم قاسم بفيروس كورونا بعد إطلاقها حفل في منزلها وفقا لشائعات منتشرة عبر مواقع التواصل.

وقالت حجاج إن ما تردد مجرد معلومات مغلوطة، مبينة أنها تستقر في المنزل مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، ولم تستقبل أي زائر إلى منزلها وتتمتع بصحة جيدة.

ولفتت حجاج عبر حسابها الرسمي بتطبيق " انستجرام ":" من فضلكم كفايا شائعات.. أرجوا عدم نشر الشائعات والأكاذيب أنا لم أقم أي حفلات لا أنا ولا زوجي رجل الأعمال محمد حلاوة ولم يدخل منزلنا أحد وأنا وأسرتي بصحة جيدة الحمدلله ".

يذكر أن اتهامات مغلوطة طاردت ريهام حجاج بعد كشف إصابة الفنان كريم قاسم بفيروس كورونا، بالتسبب في مرض قاسم، بفعل عقدها حفل في منزلها للاحتفال بنجاح مسلسل " لما كنا صغيرين ".

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
اللون الكحلي الباذنجاني هذا ماوراه إلا وجع الراس🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
طلال بنجر
عندما تكون هناك متابعة دقيقة ومحاسبة سريعة يفيق أصحاب السلوك المستهتر واللا مسؤول ويثوبوا إلى رشدهم وهذا ديدن جهاتنا الأمنية فلله الحمد المنة.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
ابو علي
دشير والقانون سيربيهم

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