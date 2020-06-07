رد ريهام حجاج على شائعة إصابة كريم قاسم بـ«كورونا» من منزله 

القاهرة (صدى):
علقت الفنانة ريهام حجاج على اتهامها بالتسبب في إصابة كريم قاسم بفيروس كورونا بعد إطلاقها حفل في منزلها وفقا لشائعات منتشرة عبر مواقع التواصل.
وقالت حجاج إن ما تردد مجرد معلومات مغلوطة، مبينة أنها تستقر في المنزل مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، ولم تستقبل أي زائر إلى منزلها وتتمتع بصحة جيدة.
ولفتت حجاج عبر حسابها الرسمي بتطبيق " انستجرام ":" من فضلكم كفايا شائعات.. أرجوا عدم نشر الشائعات والأكاذيب أنا لم أقم أي حفلات لا أنا ولا زوجي رجل الأعمال محمد حلاوة ولم يدخل منزلنا أحد وأنا وأسرتي بصحة جيدة الحمدلله ".
يذكر أن اتهامات مغلوطة طاردت ريهام حجاج بعد كشف إصابة الفنان كريم قاسم بفيروس كورونا، بالتسبب في مرض قاسم، بفعل عقدها حفل في منزلها للاحتفال بنجاح مسلسل " لما كنا صغيرين ".