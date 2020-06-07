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مستشفى الملك فيصل يعلن عن وظائف صحية وهندسية شاغرة في 3 مدن 

Time منذ 4 ساعات
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مستشفى الملك فيصل يعلن عن وظائف صحية وهندسية شاغرة في 3 مدن 

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن وجود وظائف صحية وهندسية وفنية شاغرة، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

وأشارت إدارة المستشفى، إلى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: استشاري مسالك بولية (الرياض)، مدير الإنشاءات والهندسة المدنية (الرياض)، فني هندسة سيكلوترون (الرياض)، مساعد فني أبحاث (الرياض)، كيميائي مراقبة نوعية ثالث (الرياض)، كيميائي إشعاعي أول (الرياض)،  مشغل محطة أول (الرياض)، استشاري جراحة القولون والمستقيم (المدينة المنورة)، استشاري قنوات الكبد والبنكرياس (المدينة المنورة)، ممرض ثالث (جدة).

وأبانت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أغسطس 2020م.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
😭 عنْدِمآ يَغيَبْ آلُمسآء 💔
سبحان الله العظيم
ابو محمد 😎
حالتها صعبه .. .. لازم تعرض حالتها على الشيخ هباش الاعور ..
😭 عنْدِمآ يَغيَبْ آلُمسآء 💔
يارب تبرد حزن كل قلباً محزون🤲🤲🤲
😭 عنْدِمآ يَغيَبْ آلُمسآء 💔
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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