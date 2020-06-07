بلومبيرغ: السعودية تضع القانون لسوق النفط العالمي

علي القحطاني (صدى):
سلط جوليان لي الكاتب الصحفي بوكالة “بلومبيرج” والخبير الإستراتيجي في مجال النفط،الضوء على دور المملكة في تحالف أوبك.
وقال "جوليان" إن المملكة أظهرت أنها تستطيع ممارسة قدر من السلطة على أعضاء أوبك الآخرين وغرس بعض الانضباط أو الوعود منه .
واعتبر الكاتب أن هذه خطوة كبيرة نحو استعادة المصداقية لأوبك وأوبك+ بعد بضعة اجتماعات مؤلمة في وقت سابق من هذا العام.
وتواجه المملكة مشكلة ايفاء المجموعة بتعهداتها بخفض الإنتاج، وفقًا لرأي الكاتب، الذي لفت إلى أنه من بين الدول العشرين المشاركة في الاتفاق، وافقت 19 دولة على خفض إنتاجها بنسبة 23٪ من خطوط الأساس المتفق عليها ، فيما رفضت المكسيك، واستسلم الآخرون لمطالبتها بتخفيض أصغر في نهاية المطاف.
وقال جوليان: " المملكة كانت تغض الطرف عن الغش ، إلا أنها أمضت أسبوعًا في مناقشة الأمر مع هذه الدول ، وفي النهاية تمت الموافقة على تمديد أهداف الإنتاج الحالية حتى يوليو، فيما وعدت الدول الأخرى بتعويض البراميل التي فشلت في إزالتها في مايو ، وستفشل في خفضها في يونيو، من خلال إجراء تخفيضات أعمق في الربع الثالث".
وأوضح أنه قد تمت محاسبة أربعة بلدان على وجه الخصوص – العراق ونيجيريا وأنغولا وكازاخستان. على عدم التزامها بتعهداتها السابقة.