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إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب مركبة بمنطقة الباحة

Time منذ 54 دقيقة
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إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب مركبة بمنطقة الباحة

الباحة (صدى):
وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، بأن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقّت بلاغًا على العمليات 997 عن حادث انقلاب في تمام الساعة 14:18 اليوم، في المخواة، طريق الأحسبة، قبل حديقة الشوق.

وتابع بأنه توجيه أربع فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، فتبيّن عند وصول الفرقة الأولى منها وجود سبع إصابات منها ثلاث خطيرة، تم التدخل إسعافيًّا لهم، ونقلهم لمستشفى المخواة العام.

وأوضح بأنه تم نقل باقي المصابين عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر، مردفا بأن هناك إصابتين متوسطتين تم التعامل معهما ونقلهما لمستشفى المخواة من قبل الفرق الإسعافية بالهلال الأحمر، وأصابتين بسيطتين نُقِلتا عن طريق فرق الصحة

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أحدث التعليقات

أبو كنان
أهم شيء حافظوا على اللاعبين المحليين الشبان أبناء النادي من يلعب بحرقة لناديه ويحتاج إلى صقل ودعم كي يصبح لاعب نجم كالغامدي والعرياني وغيرهم وبارك الله بجهودكم وسدد خطاكم
الرمز
ياولبدكشفت نفسك يامسكين وين دليلك بكرا تبان الحقيقه وين كشف المستورتعتبرنفسك اعلامي واتضح انك مشجع هل استشرت عادل التويجري رفيقه بالموضوع,,,,,,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎
الفيديو غير واضح تماماً ..
ابو محمد 😎
الفيديو غير واضح تماماً ..
ابو محمد 😎
الفيديو غير واضح تماماً ..

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