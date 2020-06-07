إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب مركبة بمنطقة الباحة

الباحة (صدى):
وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، بأن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقّت بلاغًا على العمليات 997 عن حادث انقلاب في تمام الساعة 14:18 اليوم، في المخواة، طريق الأحسبة، قبل حديقة الشوق.
وتابع بأنه توجيه أربع فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، فتبيّن عند وصول الفرقة الأولى منها وجود سبع إصابات منها ثلاث خطيرة، تم التدخل إسعافيًّا لهم، ونقلهم لمستشفى المخواة العام.
وأوضح بأنه تم نقل باقي المصابين عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر، مردفا بأن هناك إصابتين متوسطتين تم التعامل معهما ونقلهما لمستشفى المخواة من قبل الفرق الإسعافية بالهلال الأحمر، وأصابتين بسيطتين نُقِلتا عن طريق فرق الصحة