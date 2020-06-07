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إجراءات هامة لتنظيف وتطهير غرفة المصاب بفيروس كورونا 

Time منذ 22 دقيقة
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إجراءات هامة لتنظيف وتطهير غرفة المصاب بفيروس كورونا 

الرياض (صدى):
يلجأ الكثير من الأشخاص لعدة نصائح هامة بشأن تنظيف وتطهير غرفة عزل المصاب لتجنب نقل العدوى لأحد أفراد المنزل.

وتضمنت الإجراءات الضرورية التي يجب اتباعها لتنظيف وتطهير غرفة المصاب بفيروس كورونا ومنها: أولا.. تخصيص حمام خاص للمصاب، وإذا لم يتوافر يراعى تنظيف الحمام وتعقيمه جيدًا بعد كل مرة يتم استخدامه.

ثانيا.. لا يفضل لمقدم الرعاية الطبية للشخص أن يقوم بتنظيف غرفة المصاب أثناء العزل.

ثالثا.. توضع الملابس والمفارش المتسخة في حقيبة بلاستيكية ويتم إغلاقها، ويقوم مقدم الرعاية بغسلها منفردة ويقوم بغسل يديه جيدًا بالماء الجاري والصابون بعد الإمساك بها.

رابعا.. توضع القمامة في أكياس مخصصة ويتم غلقها جيدًا والتخلص منها بشكل دوري.

خامسا.. تطهير باب الغرفة والحمام والمقابض التي يلامسها الشخص المصاب أثناء خروجه إلى الحمام.

سادسا.. يفضل تقديم الطعام في الأطباق والأكواب الورقية والتخلص منها في القمامة.

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أحدث التعليقات

أبو كنان
أهم شيء حافظوا على اللاعبين المحليين الشبان أبناء النادي من يلعب بحرقة لناديه ويحتاج إلى صقل ودعم كي يصبح لاعب نجم كالغامدي والعرياني وغيرهم وبارك الله بجهودكم وسدد خطاكم
الرمز
ياولبدكشفت نفسك يامسكين وين دليلك بكرا تبان الحقيقه وين كشف المستورتعتبرنفسك اعلامي واتضح انك مشجع هل استشرت عادل التويجري رفيقه بالموضوع,,,,,,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎
الفيديو غير واضح تماماً ..
ابو محمد 😎
الفيديو غير واضح تماماً ..
ابو محمد 😎
الفيديو غير واضح تماماً ..

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