نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. تعليقات ساخرة من يوسف الثنيان وتركي آل الشيخ على فلسفته ضد النصر

Time منذ 58 دقيقة
Views 2331
Comment 1
شاهد.. تعليقات ساخرة من يوسف الثنيان وتركي آل الشيخ على فلسفته ضد النصر

ماجد محمد (صدى):
نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر مشهدًا من إحدى المباريات القديمة التي قادها نجم المنتخب الوطني ونادي الهلال السابق، يوسف الثنيان ضد نادي النصر.

وظهر في الفيديو الذي نشره تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، لحظة احتساب خطأ ضد يوسف الثنيان في كرة رائعة له؛ حيث علق آل الشيخ عليه: " ‏عجزت اعرف ليه فاول ... ليت يوسف الثنيان يفيدنا".

ومن جانبه، رد يوسف الثنيان ساخرًا: " ‏‎ما في أي مخالفة يا بوناصر بس الحكم وقف اللعب يبي يسألني وشلون سويتها"؛ ليرد عليه تركي آل الشيخ: " ‏‎مالها مطار يا أبو يعقوب " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

أبو كنان
أهم شيء حافظوا على اللاعبين المحليين الشبان أبناء النادي من يلعب بحرقة لناديه ويحتاج إلى صقل ودعم كي يصبح لاعب نجم كالغامدي والعرياني وغيرهم وبارك الله بجهودكم وسدد خطاكم
الرمز
ياولبدكشفت نفسك يامسكين وين دليلك بكرا تبان الحقيقه وين كشف المستورتعتبرنفسك اعلامي واتضح انك مشجع هل استشرت عادل التويجري رفيقه بالموضوع,,,,,,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎
الفيديو غير واضح تماماً ..
ابو محمد 😎
الفيديو غير واضح تماماً ..
ابو محمد 😎
الفيديو غير واضح تماماً ..

أخر الأخبار

شح الدولار في لبنان
شح الدولار في لبنان
Time منذ 45 ثانية Views 0
مستشفى الملك فيصل يعلن عن وظائف صحية وهندسية شاغرة في 3 مدن 
مستشفى الملك فيصل يعلن عن وظائف صحية وهندسية شاغرة في 3 مدن 
Time منذ 3 دقائق Views 1081
إلغاء خطاب لإيفانكا ترامب بعد حادثة فلويد 
إلغاء خطاب لإيفانكا ترامب بعد حادثة فلويد 
Time منذ 4 دقائق Views 1128
بلومبيرغ: السعودية تضع القانون لسوق النفط العالمي
بلومبيرغ: السعودية تضع القانون لسوق النفط العالمي
Time منذ 10 دقائق Views 1258
القهوة تقلل من خطر الإصابة من 4 أمراض
القهوة تقلل من خطر الإصابة من 4 أمراض
Time منذ 13 دقيقة Views 1195
مانشستر يونايتد يتفوق على الريال في المنافسة على فان دي بيك
مانشستر يونايتد يتفوق على الريال في المنافسة على فان دي بيك
Time منذ 19 دقيقة Views 1291
هجوم لاذع على أخت كيم كارديشان بسبب صورة مُعدلة
هجوم لاذع على أخت كيم كارديشان بسبب صورة مُعدلة
Time منذ 22 دقيقة Views 147
إجراءات هامة لتنظيف وتطهير غرفة المصاب بفيروس كورونا 
إجراءات هامة لتنظيف وتطهير غرفة المصاب بفيروس كورونا 
Time منذ 22 دقيقة Views 1351
إلهام الفضالة تكشف عُمرها وعُمر ابنتها الحقيقي
إلهام الفضالة تكشف عُمرها وعُمر ابنتها الحقيقي
Time منذ 25 دقيقة Views 1354
ترامب صرخ في وجه إسبر بعد رفضه نشر 10 آلاف جندي بواشنطن
ترامب صرخ في وجه إسبر بعد رفضه نشر 10 آلاف جندي بواشنطن
Time منذ 29 دقيقة Views 1430