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أمانة جدة تعلن تمديد خدمة القرعة الإلكترونية لتخصيص المنح السامية

Time منذ 33 دقيقة
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أمانة جدة تعلن تمديد خدمة القرعة الإلكترونية لتخصيص المنح السامية

جدة (صدى):
أعلنت أمانة محافظة جدة تمديد خدمة القرعة الالكترونية لتخصيص المنح السامية التي تم الإعلان عن تنفيذها خلال الفترة من ٢٨ رمضان وحتى ١٥ من شهر شوال للعام ١٤٤١هـ وذلك بناءً على توجيهات معالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي وذلك لإتاحة فرصة من الوقت للذين لم يقوموا بإجراءات القرعة حتى الآن .

وأوضح وكيل الأمين للتعمير المهندس فارس رجب أنه تم اجراء القرعة الالكترونية من قبل الممنوحين ، حيث بلغ عدد المستفيدين حتى الساعة ١٢م يوم الأحد الموافق ١٥ شوال ٦.٤٥٦ مواطناً ومواطنة بنسبة ٥٩٪ من إجمالي عدد المستحقين للمنح والبالغ عددهم ١٢.٩٢٦ مواطنا ومواطنة ، حيث بلغ عدد المواطنين الذين لم يقترعوا ٤.٤٦٩ مواطنا بنسبة ٤١٪.

وأضاف أن أمانة محافظة جدة حريصة على إنهاء إجراءات المواطنين الذين لم يقوموا بعمل القرعة وسيتم تمديد فترة الاقتراع حتى نهاية شهر شوال لاستكمال اجراءات القرعة الإلكترونية للذين لم يقترعوا حتى تاريخه .

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أحدث التعليقات

أبو كنان
أهم شيء حافظوا على اللاعبين المحليين الشبان أبناء النادي من يلعب بحرقة لناديه ويحتاج إلى صقل ودعم كي يصبح لاعب نجم كالغامدي والعرياني وغيرهم وبارك الله بجهودكم وسدد خطاكم
الرمز
ياولبدكشفت نفسك يامسكين وين دليلك بكرا تبان الحقيقه وين كشف المستورتعتبرنفسك اعلامي واتضح انك مشجع هل استشرت عادل التويجري رفيقه بالموضوع,,,,,,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎
الفيديو غير واضح تماماً ..
ابو محمد 😎
الفيديو غير واضح تماماً ..
ابو محمد 😎
الفيديو غير واضح تماماً ..

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