شذى حسون: لست معقدة

أميرة خالد (صدى):
كشفت الفنانة العراقية شذى حسون، أنها ليس لديها عُقدة ضد الرجال، كما يظهر من أغانيها وتصريحاتها ضد الرجل.
وأكدت أن مبدئها في هذا الشأن هو "العتب على قدر المحبة"، مشيرة إلى أنها لن توقف هجومها على الرجال طالما أنهم يتعبون النساء.
وأشارت إلى أنه لا دخل لحياتها الخاصة باختيارها لنوعية أو موضوع الأغنية التي تقدمها، مضيفة أن غيابها الطويل كان قرارًا شخصيًا منها بعد أكثر من 10 سنوات عمل وسفر وحفلات ومهرجانات.
وتابعت: " صحيح بمجرد العودة إلى الأضواء من جديد تجد الكل يعود ليتقرب منك، وأنا كنت متوقعة هذا الشي؛ لأني إنسانة عاقلة وفاهمة الوسط الفني ومعنى الفن بإيجابياته وسلبياتة " .