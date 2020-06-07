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شذى حسون: لست معقدة

Time منذ يوم
Views 1683
شذى حسون: لست معقدة

أميرة خالد (صدى):
كشفت الفنانة العراقية شذى حسون، أنها ليس لديها عُقدة ضد الرجال، كما يظهر من أغانيها وتصريحاتها ضد الرجل.

وأكدت أن مبدئها في هذا الشأن هو "العتب على قدر المحبة"، مشيرة إلى أنها لن توقف هجومها على الرجال طالما أنهم يتعبون النساء.

وأشارت إلى أنه لا دخل لحياتها الخاصة باختيارها لنوعية أو موضوع الأغنية التي تقدمها، مضيفة أن غيابها الطويل كان قرارًا شخصيًا منها بعد أكثر من 10 سنوات عمل وسفر وحفلات ومهرجانات.

وتابعت: " صحيح بمجرد العودة إلى الأضواء من جديد تجد الكل يعود ليتقرب منك، وأنا كنت متوقعة هذا الشي؛ لأني إنسانة عاقلة وفاهمة الوسط الفني ومعنى الفن بإيجابياته وسلبياتة " .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
اللون الكحلي الباذنجاني هذا ماوراه إلا وجع الراس🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
طلال بنجر
عندما تكون هناك متابعة دقيقة ومحاسبة سريعة يفيق أصحاب السلوك المستهتر واللا مسؤول ويثوبوا إلى رشدهم وهذا ديدن جهاتنا الأمنية فلله الحمد المنة.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
ابو علي
دشير والقانون سيربيهم

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