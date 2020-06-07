تسريب لـ نيمار يكشف ما حدث بين والدته وعشيقها الشاب

وكالات (صدى):
كشف تسجيل مُسرّب للنجم البرازيلي نيمار، عن حقيقة ما حدث بين والدتها وعشيقها الشاب تياغو راموس.
وكانت والدة نيمار، قد أسعفت عشيقها إلى المشفى بحالة خطرة مساء الثلاثاء الماضي بعد تعرضه لجرح عميق بالزجاج في شقة بمدينة سانتوس الساحلية البرازيلية.
وقال نيمار، في التسجيل المسرّب له مع أصدقائه، إنه غاضب جدا لأنه يشتبه بأن الحادث ليس عرضيا، متوقعا أن راموس كان يعنف والدته وكان في حالة غضب شديد عندما لكم زجاج الشرفة وجرح نفسه.
وأشار إلى ان سأل والدته بعد الحادث عن حقيقة ما جرى فكان جوابها غير مقنع، عندما قالت بأن راموس سقط عن الدرج، مع أن الدرج بعيد عن مكان تحطم الزجاج.