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نجاح المساعيد: والله أحبك حب من دون تشكيك
منذ ساعة
1419
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أحدث التعليقات
أبو كنان
أهم شيء حافظوا على اللاعبين المحليين الشبان أبناء النادي من يلعب بحرقة لناديه ويحتاج إلى صقل ودعم كي يصبح لاعب نجم كالغامدي والعرياني وغيرهم وبارك الله بجهودكم وسدد خطاكم
الرمز
ياولبدكشفت نفسك يامسكين وين دليلك بكرا تبان الحقيقه وين كشف المستورتعتبرنفسك اعلامي واتضح انك مشجع هل استشرت عادل التويجري رفيقه بالموضوع,,,,,,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎
الفيديو غير واضح تماماً ..
ابو محمد 😎
الفيديو غير واضح تماماً ..
ابو محمد 😎
طيب ..
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