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إغلاق طريق الهدا احترازيا في الاتجاهين

Time منذ ساعة
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إغلاق طريق الهدا احترازيا في الاتجاهين

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت إمارة مكة المكرمة، عن إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة نشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وأتربة مثارة، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: العاصمة المقدسة، ومشعر عرفات، وأضم، والجموم، والطائف، وميسان، والعرضيات .

وأشارت إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 11 من صباح اليوم، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء - بمشيئة الله تعالى - .

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أحدث التعليقات

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ياولبدكشفت نفسك يامسكين وين دليلك بكرا تبان الحقيقه وين كشف المستورتعتبرنفسك اعلامي واتضح انك مشجع هل استشرت عادل التويجري رفيقه بالموضوع,,,,,,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. احمق اهبل ..
ابو محمد 😎
هو اللي جايها في موطنها ..
تركي العتيبي
اترك قطر وقولي وش اخبار حفتر 😂

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