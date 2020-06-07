نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

وظائف إدارية شاغرة في برنامج العمل عن بعد

Time منذ ساعة
Views 1728
وظائف إدارية شاغرة في برنامج العمل عن بعد

فاطمة المالكي (صدى):
كشف برنامج العمل عن بعد عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة (عن بعد)، بالمسميات التالية (مدخل بيانات ومندوب مبيعات).

وأوضح البرنامج أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدخل بيانات: - العمل لدى مصنع السلامة للرديترات فرع شركة مطر عجب البقمي واولاده)، إدخال بيانات العملاء في النظام، فضلًا عن مندوب مبيعات: - العمل لدى (مصنع السلامة للرديترات فرع الشركة مطر عجب البقمي واولاده)، التواصل مع العملاء من خلال الهاتف.

وأشار إلى أن طريقة التسجيل للباحثين عن عمل: زيارة بوابة العمل عن بعد)؛ ثم اضغط على أيقونة التسجيل (خيار من ثم الباحث عن عمل)، وبعدها أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة؛فيما عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية، أما عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي، ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. احمق اهبل ..
ابو محمد 😎
هو اللي جايها في موطنها ..
تركي العتيبي
اترك قطر وقولي وش اخبار حفتر 😂
ابو محمد 😎
الله يحمينا والقارئ الكريم من كل شر .. آمين ..

أخر الأخبار

مستشفى الملك فيصل يعلن عن وظائف صحية وهندسية شاغرة في 3 مدن 
مستشفى الملك فيصل يعلن عن وظائف صحية وهندسية شاغرة في 3 مدن 
Time منذ دقيقتين Views 1077
إلغاء خطاب لإيفانكا ترامب بعد حادثة فلويد 
إلغاء خطاب لإيفانكا ترامب بعد حادثة فلويد 
Time منذ 3 دقائق Views 1122
بلومبيرغ: السعودية تضع القانون لسوق النفط العالمي
بلومبيرغ: السعودية تضع القانون لسوق النفط العالمي
Time منذ 9 دقائق Views 1258
القهوة تقلل من خطر الإصابة من 4 أمراض
القهوة تقلل من خطر الإصابة من 4 أمراض
Time منذ 12 دقيقة Views 1195
مانشستر يونايتد يتفوق على الريال في المنافسة على فان دي بيك
مانشستر يونايتد يتفوق على الريال في المنافسة على فان دي بيك
Time منذ 18 دقيقة Views 1291
هجوم لاذع على أخت كيم كارديشان بسبب صورة مُعدلة
هجوم لاذع على أخت كيم كارديشان بسبب صورة مُعدلة
Time منذ 21 دقيقة Views 147
إجراءات هامة لتنظيف وتطهير غرفة المصاب بفيروس كورونا 
إجراءات هامة لتنظيف وتطهير غرفة المصاب بفيروس كورونا 
Time منذ 21 دقيقة Views 1351
إلهام الفضالة تكشف عُمرها وعُمر ابنتها الحقيقي
إلهام الفضالة تكشف عُمرها وعُمر ابنتها الحقيقي
Time منذ 25 دقيقة Views 1345
ترامب صرخ في وجه إسبر بعد رفضه نشر 10 آلاف جندي بواشنطن
ترامب صرخ في وجه إسبر بعد رفضه نشر 10 آلاف جندي بواشنطن
Time منذ 28 دقيقة Views 1417
بالفيديو.. فرحان العلي يعتذر عن مقطعه الفاضح
بالفيديو.. فرحان العلي يعتذر عن مقطعه الفاضح
Time منذ 32 دقيقة Views 1551