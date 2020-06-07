وظائف إدارية شاغرة في برنامج العمل عن بعد

فاطمة المالكي (صدى):
كشف برنامج العمل عن بعد عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة (عن بعد)، بالمسميات التالية (مدخل بيانات ومندوب مبيعات).
وأوضح البرنامج أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدخل بيانات: - العمل لدى مصنع السلامة للرديترات فرع شركة مطر عجب البقمي واولاده)، إدخال بيانات العملاء في النظام، فضلًا عن مندوب مبيعات: - العمل لدى (مصنع السلامة للرديترات فرع الشركة مطر عجب البقمي واولاده)، التواصل مع العملاء من خلال الهاتف.
وأشار إلى أن طريقة التسجيل للباحثين عن عمل: زيارة بوابة العمل عن بعد)؛ ثم اضغط على أيقونة التسجيل (خيار من ثم الباحث عن عمل)، وبعدها أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة؛فيما عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية، أما عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي، ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا .