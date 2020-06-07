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أمانة الرياض تحذر من مصادر تلوث الأغذية وتنصح بإرشادت هامة لسلامتها

Time منذ ساعة
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أمانة الرياض تحذر من مصادر تلوث الأغذية وتنصح بإرشادت هامة لسلامتها

الرياض (صدى):
كشفت امانة منطقة الرياض اليوم الأحد عن مصادر نقل البكتيريا للأغية وأهم الإرشادات لسلامتها .

وبينت أمانة الرياض مصادر التلوث كالتالي : العاملون ، الأذية غير المطهية ، الحشرات والقوارص ، الماء الملوث ، والتجهيز والإعداد غير النظيف ، والأدوات والمعدات غير النظيفة ، ومستودعات التخزين الغير جيدة والهواء الملوث .

وحثت الأمانة على اهمية اتباع الإرشادات التالية :

1-الفصل التام بين الغذاء المعد للإستهلاك والأغذية غير المطهية .

2-تغطية أوعية الأغذية المطهية ونقلها وتخزينها بحاويات مغلقة .

3-نظافة وتطهير الأسطح والأدوات الملامسة مباشرة للغذاء .

4-البلاغ فور إصابة احد العاملين بالأمراض المعدية .

5-تقليل تداول وملامسة الأغذية بالأيدي قدر الإمكان .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. احمق اهبل ..
ابو محمد 😎
هو اللي جايها في موطنها ..
تركي العتيبي
اترك قطر وقولي وش اخبار حفتر 😂
ابو محمد 😎
الله يحمينا والقارئ الكريم من كل شر .. آمين ..

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