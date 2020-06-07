أمانة الرياض تحذر من مصادر تلوث الأغذية وتنصح بإرشادت هامة لسلامتها

الرياض (صدى):
كشفت امانة منطقة الرياض اليوم الأحد عن مصادر نقل البكتيريا للأغية وأهم الإرشادات لسلامتها .
وبينت أمانة الرياض مصادر التلوث كالتالي : العاملون ، الأذية غير المطهية ، الحشرات والقوارص ، الماء الملوث ، والتجهيز والإعداد غير النظيف ، والأدوات والمعدات غير النظيفة ، ومستودعات التخزين الغير جيدة والهواء الملوث .
وحثت الأمانة على اهمية اتباع الإرشادات التالية :
1-الفصل التام بين الغذاء المعد للإستهلاك والأغذية غير المطهية .
2-تغطية أوعية الأغذية المطهية ونقلها وتخزينها بحاويات مغلقة .
3-نظافة وتطهير الأسطح والأدوات الملامسة مباشرة للغذاء .
4-البلاغ فور إصابة احد العاملين بالأمراض المعدية .
5-تقليل تداول وملامسة الأغذية بالأيدي قدر الإمكان .