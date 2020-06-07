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تحويل فرع الكلية التقنية للبنين في محافظة الحائط بحائل إلى كلية تقنية مستقلة

Time منذ ساعتين
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تحويل فرع الكلية التقنية للبنين في محافظة الحائط بحائل إلى كلية تقنية مستقلة

حائل (صدى):
أصدر معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد الموافقة على تحويل فرع الكلية التقنية للبنين في محافظة الحائط بمنطقة حائل إلى "كلية تقنية مستقلة" بعد أن حقق الفرع معايير التحويل بدءًا من العام التدريبي ١٤٤٢هـ .

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس مشعل بن سعود التميمي أن تحقيق هذا الإنجاز بتحويل فرع الكلية التقنية بالحائط إلى كلية تقنية مستقلة بمسمّى ( الكلية التقنية للبنين بمحافظة الحائط) هو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات السابقة لتصبح الكلية منظومة تدريبية مستقلة ومتكاملة.

وأشاد بالدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التدريب التقني والمهني بالمنطقة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وسمو نائبه, مقدماً لسموهما الشكر والتقدير.

وأثنى المهندس التميمي على الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة لدعم برامج تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز الإمكانات البشريّة وتوسيع نطاق منشآتها التدريبية حيث يتجلى ذلك بدعم قيادات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وعلى رأسهم معالي المحافظ الذي أكد على أهمية خطة التحول لبعض المنشآت التدريبية التي وضعتها المؤسسة بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية نظراً لحجم الإقبال المتزايد على برامج المؤسسة الأمر الذي ساهم في زيادة التخصصات المهنية والتقنية بالكليات الجديدة بهدف تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية وفق حاجة قطاع الأعمال بالمملكة.

يذكر أن تحويل فرع الكلية التقنية بالحائط إلى "كلية تقنية مستقلة" جاء بعد توفيق الله ثم بتظافر جهود جميع منسوبي فرع الكلية من مدربين وإداريين وتحقيق الفرع لمجموعة من المعايير المطلوبة والمحددة مسبقاً من المؤسسة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. احمق اهبل ..
ابو محمد 😎
هو اللي جايها في موطنها ..
تركي العتيبي
اترك قطر وقولي وش اخبار حفتر 😂
ابو محمد 😎
الله يحمينا والقارئ الكريم من كل شر .. آمين ..

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