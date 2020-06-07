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وليد الفراج يرد على تصريحات رئيس النصر

Time منذ 11 ساعة
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وليد الفراج يرد على تصريحات رئيس النصر

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على تغريدات صفوان السويكت رئيس نادي النصر التي تحدث فيها عن وجود أخطاء قانونية في كراسة الشروط حول مشروع استئجار ملعب جامعة الملك سعود.

وقال وليد الفراج: " فعلًا، هناك نادٍ لديه قدرات تسويقية وتخطيط استراتيجي متقدم على الآخرين بعدة سنوات، الملعب خير مثال ، ما فعله وحيدًا قبل سنوات أصبح تحدياً استراتيجياً للآخرين الآن ناس سابقة وقتها " .

وكان " السويكت " قد صرح قائلًا أن التنافس على مشروع استئجار أو استثمار الاستاد الرياضي بجامعة الملك سعود، حق مشروع للجميع، سواء قرر النصر، الدخول في المنافسة من عدمه، إلا أن تحقيق مبدأ العدالة وسيادة لغة القانون وحماية جنابه، هو الأهم للصالح العام.

وأضاف رئيس نادي النصر: " تقدمنا بخطاب رسمي لمعالي مدير جامعة الملك سعود بملاحظاتنا على الكراسة لمحاولة إصلاح الأخطاء وتدارك ما يمكن إدراكه وكلنا ثقة بمعاليه والله الموفق " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ممتاز جداً ممتاز ... .. نعم انه محترف ، ارفع له عقالي عالياً ..
مواطن
كل يوم لكم تعليق عن ممثلة اباحيه ايش وضعكم
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحمه
ابو محمد 😎
رحمهما الله برحمته الواسعه .. آمين ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. بس ماقلتوا مين هذا الأب المجرم .......؟؟

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