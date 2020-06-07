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رسالة عبر فيسبوك تدفع سيدة لطلب الخلع من زوجها

Time منذ 17 دقيقة
Views 361
رسالة عبر فيسبوك تدفع سيدة لطلب الخلع من زوجها

القاهرة (صدى):
أقدمت زوجة في مصر على إقامة دعوى خلع، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة بينها، وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، وشكه فيها بسبب غيرته الجنونية، والتعدى عليها بالضرب المبرح بسبب رسالة من زميلها بالعمل على فيسبوك.

وأوضحت الزوجة: " اكتشفت بعد الزواج تصرفاته التى لا تحتمل، فكان دائم التعنيف لى، منعنى من الخروج، وكلف أصدقائى بالعمل بمراقبتي، وشوه سمعتي، بسبب غيرته الزائدة عن الحد الطبيعي، حتى أهلي رفض زيارتي لهم " .

وقالت الزوجة: " في آخر خلاف بيننا انهال على بالضرب وتسبب فى كسر فى ذراعى وسقوط الشبكية بعينى اليسري، لأدفع الثمن غالي، وتدهورت حالتى الصحية، ومحاربته لأهلى وتهديدهم، لإجبارهم على الموافقة على التنازل عن حقوقي، رغم أنه ناجح فى تجارته، وينتمي لعائلة ميسورة الحال، ليتوعدني بتركي معلقة " .

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أحدث التعليقات

ابوبدر
احييييه.. الله يخليك تستغرب من هذولا اصحاب الاهواء والفن والمسخرة وقلة الحياء انهم اذا جاهم شيء يوقف قدام كسب المال باي وسيلة وبكل وقاحة يدورون على الايات والاحاديث. تقول بس وش اهل التقى هذولا. ولكن اذا قلت لهم التمثيل والتعري والمسخرة وقلة الادب افعالا واقوالا بالافلام والقُبل والكلام البذىء (وهم اشد فسق برمضان مع الاسف) فاذا جبت لهم آية او دليل من القرآن والسنة قالوا عنك انك متشدد وانك صحوي ويطلعون فيك عيوب الدنيا والآخرة (بينما انت تكون انسان عادي لا صحوي ولا ملتزم ولا مطوع) . يعني يحكمون عليك وهم مايدرون عنك شيء بينما انت حكمك فيهم صحيح لانك تشوفهم من خلال التلفزيون وتشوف افعالهم المخزية. عموما الجنة تبي والنار تبي واسأل الله ان يهدينا ويهديهم ويصلح احوالنا جميعا ويجيرنا من عذاب النار ويدخلنا الجنة.
ابوبدر
الله يوفقك ياشيخ اهدا من ذلك. بس المؤاخذة عليك احيانا ياشيخ عند نقدك او تعليقك تجاه امر محدد بانك لا تحسن انتقاء الكلمات. متخلف. ملوثة. واحدى المرات قلت مثل البهم وغيرها.. والله اني احبك ياشيخ بس انت مطلوب منك اكثر من غيرك باختيار الالفاظ والكلمات حتى وان كان الامر مزعج وايا كان الموضوع. اسأل الله ان يصلح الحال ويهدي الجميع.
فؤاد حسن حمد المطر
انا الله وانا اليه راجعون. الله يرحمة ويغفرله ويسكنه فسيح جناته... عظم الله اجركم واحسن الله عزاكم.. الله يصبر أهله وذويه
ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
ممتاز ..

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