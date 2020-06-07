رسالة عبر فيسبوك تدفع سيدة لطلب الخلع من زوجها

القاهرة (صدى):
أقدمت زوجة في مصر على إقامة دعوى خلع، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة بينها، وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، وشكه فيها بسبب غيرته الجنونية، والتعدى عليها بالضرب المبرح بسبب رسالة من زميلها بالعمل على فيسبوك.
وأوضحت الزوجة: " اكتشفت بعد الزواج تصرفاته التى لا تحتمل، فكان دائم التعنيف لى، منعنى من الخروج، وكلف أصدقائى بالعمل بمراقبتي، وشوه سمعتي، بسبب غيرته الزائدة عن الحد الطبيعي، حتى أهلي رفض زيارتي لهم " .
وقالت الزوجة: " في آخر خلاف بيننا انهال على بالضرب وتسبب فى كسر فى ذراعى وسقوط الشبكية بعينى اليسري، لأدفع الثمن غالي، وتدهورت حالتى الصحية، ومحاربته لأهلى وتهديدهم، لإجبارهم على الموافقة على التنازل عن حقوقي، رغم أنه ناجح فى تجارته، وينتمي لعائلة ميسورة الحال، ليتوعدني بتركي معلقة " .