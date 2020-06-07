عاملة تضرم النيران في غرفة مواطنة مسنة معاقة بعسير

أبها (صدى):
أضرمت عاملة منزلية إفريقية النار في غرفة سيدة معاقة في العقد الثمانين من عمرها بمحايل عسير، كما اسفر الحريق أيضا عن إصابة سيدة أخرى .
وكانت التفاصيل أن عاملة أوغندية أشعلت النيران في غرفة مواطنة تبلغ 80 عام ، وأغلقت باب الغرفة للتخلص منها ما نتج عن ذلك احتراق المعاقة ومفارقتها الحياة بعد اشتعال النيران في كامل الغرفة والسرير الطبي الذي كان يضم جسدها لتلوذ العاملة بالفِرار.
ونتج عن الحريق إصابة ابنة أخت المقتولة بحروق كبيرة بعد فتحها باب الغرفة ومحاولتها إنقاذ خالتها لتنقل إلى مستشفى محايل العام الذي قام بدوره بتحويلها إلى أحد المستشفيات الخاصة بخميس مشيط، ولا تزال تتلقى العلاج، في الوقت الذي تمّ فيه نقل المتوفاة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة والمتبعة في مثل هذه الحالات، وجرى تسليمها إلى ذويها وتم دفنها، وتم القبض على المتهمة وإيداعها السجن.