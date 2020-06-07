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عاملة تضرم النيران في غرفة مواطنة مسنة معاقة بعسير

Time منذ 41 دقيقة
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عاملة تضرم النيران في غرفة مواطنة مسنة معاقة بعسير

أبها (صدى):
أضرمت عاملة منزلية إفريقية النار في غرفة سيدة معاقة في العقد الثمانين من عمرها بمحايل عسير، كما اسفر الحريق أيضا عن إصابة سيدة أخرى .

وكانت التفاصيل أن عاملة أوغندية أشعلت النيران في غرفة مواطنة تبلغ 80 عام ، وأغلقت باب الغرفة للتخلص منها ما نتج عن ذلك احتراق المعاقة ومفارقتها الحياة بعد اشتعال النيران في كامل الغرفة والسرير الطبي الذي كان يضم جسدها لتلوذ العاملة بالفِرار.

ونتج عن الحريق إصابة ابنة أخت المقتولة بحروق كبيرة بعد فتحها باب الغرفة ومحاولتها إنقاذ خالتها لتنقل إلى مستشفى محايل العام الذي قام بدوره بتحويلها إلى أحد المستشفيات الخاصة بخميس مشيط، ولا تزال تتلقى العلاج، في الوقت الذي تمّ فيه نقل المتوفاة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة والمتبعة في مثل هذه الحالات، وجرى تسليمها إلى ذويها وتم دفنها، وتم القبض على المتهمة وإيداعها السجن.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
الله يوفقك ياشيخ اهدا من ذلك. بس المؤاخذة عليك احيانا ياشيخ عند نقدك او تعليقك تجاه امر محدد بانك لا تحسن انتقاء الكلمات. متخلف. ملوثة. واحدى المرات قلت مثل البهم وغيرها.. والله اني احبك ياشيخ بس انت مطلوب منك اكثر من غيرك باختيار الالفاظ والكلمات حتى وان كان الامر مزعج وايا كان الموضوع. اسأل الله ان يصلح الحال ويهدي الجميع.
فؤاد حسن حمد المطر
انا الله وانا اليه راجعون. الله يرحمة ويغفرله ويسكنه فسيح جناته... عظم الله اجركم واحسن الله عزاكم.. الله يصبر أهله وذويه
ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
ياليت تقصون اياديهم ..

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