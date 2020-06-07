شاهد.. موضي الشمراني تنتقد من يسخرون من لون بشرتها

أميرة خالد (صدى):
ردت الفنانة الشعبية موضي الشمراني، على تعليقات ساخرة طالت بشرتها السمراء خلال ظهورها في بث مباشر، قدمت خلاله عدداً من الأغاني التي قوبلت بإعجاب وتشجيع جمهورها الذي تابع البث.
وانتقدت موضي الشمراني من يطلق عليها لقب "الطقاقة" للتقليل من مكانتها، كما دافعت عن كونها ذات بشرة سمراء، وقالت إنها تفاخر بها، وإنها لا تدل على أي معنى سلبي، سوى عبوديتها لله.
ونالت الفنانة الشعبية تعاطف كثير من المتابعين؛ فيما أعرب آخرون عن إعجابهم بردها القوي على الساخرين منها، بينما واصل فريق ثالث الإعجاب بظهورها وما قدمته من أغانٍ، دون أن تغيب التعليقات الساخرة.