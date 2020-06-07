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شاهد.. موضي الشمراني تنتقد من يسخرون من لون بشرتها

Time منذ يومين
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شاهد.. موضي الشمراني تنتقد من يسخرون من لون بشرتها

أميرة خالد (صدى):
ردت الفنانة الشعبية موضي الشمراني، على تعليقات ساخرة طالت بشرتها السمراء خلال ظهورها في بث مباشر، قدمت خلاله عدداً من الأغاني التي قوبلت بإعجاب وتشجيع جمهورها الذي تابع البث.

وانتقدت موضي الشمراني من يطلق عليها لقب "الطقاقة" للتقليل من مكانتها، كما دافعت عن كونها ذات بشرة سمراء، وقالت إنها تفاخر بها، وإنها لا تدل على أي معنى سلبي، سوى عبوديتها لله.

ونالت الفنانة الشعبية تعاطف كثير من المتابعين؛ فيما أعرب آخرون عن إعجابهم بردها القوي على الساخرين منها، بينما واصل فريق ثالث الإعجاب بظهورها وما قدمته من أغانٍ، دون أن تغيب التعليقات الساخرة.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
اللون الكحلي الباذنجاني هذا ماوراه إلا وجع الراس🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
طلال بنجر
عندما تكون هناك متابعة دقيقة ومحاسبة سريعة يفيق أصحاب السلوك المستهتر واللا مسؤول ويثوبوا إلى رشدهم وهذا ديدن جهاتنا الأمنية فلله الحمد المنة.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
ابو علي
دشير والقانون سيربيهم

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