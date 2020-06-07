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وزير التعليم يصدر قرارات بتكليفات جديدة وتمديدات

Time منذ ساعة
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وزير التعليم يصدر قرارات بتكليفات جديدة وتمديدات

الرياض (صدى):
أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الأحد، عن تكليفات جديدة وتمديد تكليفات أخرى بجهاز وزارة التعليم؛ حيث شملت تكليف الدكتورة ريمة صالح اليحيى وكيلًا للوزارة للتعليم الجامعي والأهلي.

وتضمنت التكليفات، تكليف الدكتور أمين يوسف محمد نعمان وكيلًا للوزارة للشؤون المدرسية، والدكتور ناصر محمد الغفيلي مشرفًا عامًّا على المكتبة الرقمية؛ فضلًا عن تكليف الدكتورة مها عبدالله السليمان وكيلًا للوزارة للبرامج التعليمية، والدكتور إبراهيم عبدالمحسن البديوي وكيلًا للوزارة للتخطيط والتطوير.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تكليف الدكتورة بدرية عبدالرحمن الغانم مديرًا عامًّا للإيفاد والابتعاث، والدكتور صالح إبراهيم القسومي أمينًا عامًّا للملحقيات الثقافية، والدكتور عاطف محمد العمري مشرفًا على مكتب تحقيق الرؤية.

وقرر تكليف الدكتور خالد صالح المزيني رئيسًا للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، وتكليف سعيد محمد الفروان وكيلًا للوزارة للخدمات المشتركة، والدكتورة لينا محمد الطعيمي وكيلًا للوزارة للابتعاث.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
الله يوفقك ياشيخ اهدا من ذلك. بس المؤاخذة عليك احيانا ياشيخ عند نقدك او تعليقك تجاه امر محدد بانك لا تحسن انتقاء الكلمات. متخلف. ملوثة. واحدى المرات قلت مثل البهم وغيرها.. والله اني احبك ياشيخ بس انت مطلوب منك اكثر من غيرك باختيار الالفاظ والكلمات حتى وان كان الامر مزعج وايا كان الموضوع. اسأل الله ان يصلح الحال ويهدي الجميع.
فؤاد حسن حمد المطر
انا الله وانا اليه راجعون. الله يرحمة ويغفرله ويسكنه فسيح جناته... عظم الله اجركم واحسن الله عزاكم.. الله يصبر أهله وذويه
ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
ياليت تقصون اياديهم ..

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