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أمانة المدينة المنورة تزيل تعديات بأكثر من 267 ألف متراً مربعاً

Time منذ ساعة
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أمانة المدينة المنورة تزيل تعديات بأكثر من 267 ألف متراً مربعاً

المدينة المنورة (صدى):
أزالت أمانة المدينة المنورة ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي خلال الأسبوع الماضي 97 تعدياً على أراضٍ حكومية, قدرت مساحاتها الإجمالية بأكثر من 267 ألف متراً مربعاً.

وبينت أمانة المدينة المنورة أن فرق الرقابة الميدانية في بلديات العاقول, وأبيار الماشي, والعيون, والمندسة, والعوالي رصدت حالات تعدي تضمنت إقامة مخططات وهمية وأحواش وحظائر أغنام وسواتر ترابية ومزروعات في عدة مواقع بنطاق البلديات وبمساحات مختلفة وجرى إزالتها.

وأكدت أمانة المنطقة أنها ستواصل رصد حالات التعدي على الأراضي الحكومية وتطبيق العقوبات على المخالفين وفق الأنظمة واللوائح, داعية الجميع للإبلاغ عن حالات مماثلة من خلال الاتصال على مركز العمليات الموحد "940" أو عبر تطبيق بلدي "940" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
الله يوفقك ياشيخ اهدا من ذلك. بس المؤاخذة عليك احيانا ياشيخ عند نقدك او تعليقك تجاه امر محدد بانك لا تحسن انتقاء الكلمات. متخلف. ملوثة. واحدى المرات قلت مثل البهم وغيرها.. والله اني احبك ياشيخ بس انت مطلوب منك اكثر من غيرك باختيار الالفاظ والكلمات حتى وان كان الامر مزعج وايا كان الموضوع. اسأل الله ان يصلح الحال ويهدي الجميع.
فؤاد حسن حمد المطر
انا الله وانا اليه راجعون. الله يرحمة ويغفرله ويسكنه فسيح جناته... عظم الله اجركم واحسن الله عزاكم.. الله يصبر أهله وذويه
ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
ياليت تقصون اياديهم ..

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