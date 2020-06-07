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مقترح لدخول المنتخب إلى معسكر تدريب

Time منذ ساعة
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مقترح لدخول المنتخب إلى معسكر تدريب

ماجد محمد (صدى):
قالت مصادر مطلعة بأن هناك مقترح مقدم لدخول المنتخب الأول لكرة القدم لمعسكر تدريب في مدينة أبها استعداد لمواجهات دور المجموعات المؤهلة إلى تصفيات كأس العالم وكأس آسيا .

وأوضحت المصادر أن الجهازين الفني والإداري للمنتخب اقترحا إقامة المعسكر في مدينة أبها، إلى أن اختيار المدينة تم بسبب أجوائها المعتدلة في هذه الأيام

وتابعت بـأن هناك اتصالات تتم حالياً بين اتحاد كرة القدم والإدارة المختصة بوزارة الرياضة لتحديد إمكانية إجراء التدريبات على ملاعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
الله يوفقك ياشيخ اهدا من ذلك. بس المؤاخذة عليك احيانا ياشيخ عند نقدك او تعليقك تجاه امر محدد بانك لا تحسن انتقاء الكلمات. متخلف. ملوثة. واحدى المرات قلت مثل البهم وغيرها.. والله اني احبك ياشيخ بس انت مطلوب منك اكثر من غيرك باختيار الالفاظ والكلمات حتى وان كان الامر مزعج وايا كان الموضوع. اسأل الله ان يصلح الحال ويهدي الجميع.
فؤاد حسن حمد المطر
انا الله وانا اليه راجعون. الله يرحمة ويغفرله ويسكنه فسيح جناته... عظم الله اجركم واحسن الله عزاكم.. الله يصبر أهله وذويه
ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
ياليت تقصون اياديهم ..

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