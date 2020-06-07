مقترح لدخول المنتخب إلى معسكر تدريب

ماجد محمد (صدى):
قالت مصادر مطلعة بأن هناك مقترح مقدم لدخول المنتخب الأول لكرة القدم لمعسكر تدريب في مدينة أبها استعداد لمواجهات دور المجموعات المؤهلة إلى تصفيات كأس العالم وكأس آسيا .
وأوضحت المصادر أن الجهازين الفني والإداري للمنتخب اقترحا إقامة المعسكر في مدينة أبها، إلى أن اختيار المدينة تم بسبب أجوائها المعتدلة في هذه الأيام
وتابعت بـأن هناك اتصالات تتم حالياً بين اتحاد كرة القدم والإدارة المختصة بوزارة الرياضة لتحديد إمكانية إجراء التدريبات على ملاعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.