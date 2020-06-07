القبض على تشكيل عصابي آسيوي تورط في ارتكاب 83 جريمة سرقة بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الأحد ، من القبض على تشكيل عصابي آسيوي تورط في ارتكاب 83 جريمة سرقة للقواطع والكيابل الكهربائية .
ومن جانبه ،صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل من الله - عن القبض على تشكيل عصابي مكون من (10) مقيمين من الجنسية السريلانكية جميعهم في العقد الرابع من العمر، وذلك إثر تورطهم في ارتكاب ( 83 ) جريمة سرقة للقواطع والكيابل الكهربائية من غرف محطات توزيع الكهرباء بمواقع متفرقة في الرياض.
وأوضح العقيد شاكر التويجري أنه تم ضبط الأدوات المستخدمة في القص والسرقة، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.