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ناشطون لـ «توكل كرمان» بعد تغريدتها: ترقص فوق دماء الشعب الليبي

Time منذ ساعة
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ناشطون لـ «توكل كرمان» بعد تغريدتها: ترقص فوق دماء الشعب الليبي

طرابلس (صدى):
أثارت تغريدة للناشطة اليمنية توكل كرمان غضب متابعيها، حيث كتبت عبارة "أفكر بزيارة طرابلس لكنني مشتاقة إلى بنغازي"، في الوقت الذي تعاني ليبيا فيه من المعارك التي جرت في العاصمة الليبية، واحتدام الاشتباكات، مع تقدم فصائل الوفاق في وجه الجيش الليبي، وسقوط جرحى من الطرفين.

واعتبر بعض الناشطين الليبيين بأن كرمان ترقص فوق دماء الشعب الليبي، متسائلين لأي جهة تنتمي، وتلقت كرمان الهجوم على مدار اليومين السابقين.

وقالت إحدى الناشطات المتخصصات في "تحليل داتا السوشيال ميديا": تغريدة إشكالية للغاية من توكل على فيسبوك وتويتر، لا سيما وأنها عضو في مجلس الإشراف على فيسبوك"، مضيفة " أعتبر كلماتها هذه عن زيارة بنغازي قريباً تحريضاً على العنف"، فيما اعتبر آخرون أنها تغريدة مستفزة وتدخل في شؤون البلاد، وعلق البعض "ب ليبيا مافيه رقص زي تركيا".

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أحدث التعليقات

ابوبدر
الله يوفقك ياشيخ اهدا من ذلك. بس المؤاخذة عليك احيانا ياشيخ عند نقدك او تعليقك تجاه امر محدد بانك لا تحسن انتقاء الكلمات. متخلف. ملوثة. واحدى المرات قلت مثل البهم وغيرها.. والله اني احبك ياشيخ بس انت مطلوب منك اكثر من غيرك باختيار الالفاظ والكلمات حتى وان كان الامر مزعج وايا كان الموضوع. اسأل الله ان يصلح الحال ويهدي الجميع.
فؤاد حسن حمد المطر
انا الله وانا اليه راجعون. الله يرحمة ويغفرله ويسكنه فسيح جناته... عظم الله اجركم واحسن الله عزاكم.. الله يصبر أهله وذويه
ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
ياليت تقصون اياديهم ..

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