ناشطون لـ «توكل كرمان» بعد تغريدتها: ترقص فوق دماء الشعب الليبي

طرابلس (صدى):
أثارت تغريدة للناشطة اليمنية توكل كرمان غضب متابعيها، حيث كتبت عبارة "أفكر بزيارة طرابلس لكنني مشتاقة إلى بنغازي"، في الوقت الذي تعاني ليبيا فيه من المعارك التي جرت في العاصمة الليبية، واحتدام الاشتباكات، مع تقدم فصائل الوفاق في وجه الجيش الليبي، وسقوط جرحى من الطرفين.
واعتبر بعض الناشطين الليبيين بأن كرمان ترقص فوق دماء الشعب الليبي، متسائلين لأي جهة تنتمي، وتلقت كرمان الهجوم على مدار اليومين السابقين.
وقالت إحدى الناشطات المتخصصات في "تحليل داتا السوشيال ميديا": تغريدة إشكالية للغاية من توكل على فيسبوك وتويتر، لا سيما وأنها عضو في مجلس الإشراف على فيسبوك"، مضيفة " أعتبر كلماتها هذه عن زيارة بنغازي قريباً تحريضاً على العنف"، فيما اعتبر آخرون أنها تغريدة مستفزة وتدخل في شؤون البلاد، وعلق البعض "ب ليبيا مافيه رقص زي تركيا".