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بالفيديو.. أول تعليق من «ريم البارودي» على منعها من الظهور الإعلامي لمدة عام

Time منذ يومين
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بالفيديو.. أول تعليق من «ريم البارودي» على منعها من الظهور الإعلامي لمدة عام

القاهرة (صدى):
علقت الفنانة المصرية ريم البارودي على أزمة منعها من الظهور الإعلامي لمدة عام مع 5 مذيعات أخريات والذي تسبب في وقف برنامجها " شارع النهار " .

ونشرت " البارودي" فيديو لها على انستجرام يتحدث عن آيات النفاق في إشارة لأصدقاء نافقوها وتسببوا في الأزمة .

كما أكدت في تعليقاتها أنها تلتزم تعليمات نقابة المهن التمثيلية وأنها لا تتاجر بفيديوهات على موقع "يوتيوب " على حساب زملائها .

وأشار بعض المتابعين أن سبب الأزمة خلافها مع الإعلامية ريهام سعيد نظراً لخلافهما بعد علاقة صداقة قوية .

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر قد أصدر قرارا بمنع ظهور ريم البارودي و5 إعلاميات لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، لحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
اللون الكحلي الباذنجاني هذا ماوراه إلا وجع الراس🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
طلال بنجر
عندما تكون هناك متابعة دقيقة ومحاسبة سريعة يفيق أصحاب السلوك المستهتر واللا مسؤول ويثوبوا إلى رشدهم وهذا ديدن جهاتنا الأمنية فلله الحمد المنة.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
ابو علي
دشير والقانون سيربيهم

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