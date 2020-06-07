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أمانة الطائف تنفذ 640 عملاً لتأهيل شبكة الطرق الداخلية

Time منذ 40 دقيقة
Views 1379
أمانة الطائف تنفذ 640 عملاً لتأهيل شبكة الطرق الداخلية

الطائف (صدى):
نفذت أمانة الطائف برنامجاً شاملاً لصيانة وتأهيل الشوارع الرئيسية وشوارع الأحياء، وذلك ضمن الخطة الشاملة لرفع كفاءة شبكات الشوارع الداخلية.

وشملت أعمال التأهيل تنفيذ الكشط وإعادة السفلته في عدد من الشوارع، ومعالجة التشققات وزحف الاسفلت، ودهان الأرصفة، وطلاء محددات المسارات.

وبلغ عدد الأعمال المنفذة في مجال الصيانة للشوارع 640 عملاً، ومنها تعزيز جهود السلامة المرورية في الشوارع من خلال الأعمال التنفيذية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية باستغلال فترات حظر التجول، لضمان سرعة التنفيذ دون إعاقة للحركة المرورية، حيث قامت الفرق الميدانية بحصر المواقع التي تحتاج الى أعمال صيانة، ومباشرة الإصلاح الفوري لها، كما نفذت فرق الصيانة أعمال شاملة لإعادة السفلته الكاملة لعدد من الشوارع لدعم انسيابية حركة مرور المركبات، وتعزيز المواقع بأعلى معايير السلامة المطلوبة لقائدي السيارات والمشاة على حد سواء .

وبينت الأمانة أنها دعمت الشوارع بخطوط تحديد المسارات واللوحات الإرشادية، ومهدئات السرعة في المواقع ذات الاحتياج، مشيرة إلى أنها نفذت أعمال السفلته في محاور مختلفة من المدينة والضواحي، ومازالت الأعمال مستمرة لدعم خطة الصيانة من خلال فرق العمل الميدانية التي تعمل بنظام المناوبة على مدار الساعة، وتقوم برفع تقارير لأعمالها اليومية لوكالة المشاريع، وهناك رصد لكافة الملاحظات والشكاوي الواردة لغرفة العمليات ومركز البلاغات الأمانة 940، حيث تتم المعالجة وفق الامكانات المتاحة، وجدولة المواقع التي تحتاج الى مشروعات لتنفيذها وفق الاولويات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
اي شقه ........ .. استغفر الله العظيم ..
---
للأسف بعض الآباء يقف مع ابنه حتى ولو غلط للأسف الناس زمان كانوا يحترمون بعضهم بعضاً .. لكن ذلحين مشاكل ومشاحنات وقلة أدب من بعض الطلاب ..
😭 عنْدِمآ يَغيَبْ آلُمسآء 💔
طيب
الملل
يعني الرجال ماتو لا يكون تحدي بين الوزارات والهيئات من يعين انثي اتمني اشوف متحدثة سمراء
ناموس
اقول مو دايم انت في مأمن منها وخلك حظر

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