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"هدف" يعلّق برنامج "صيفي" هذا العام ويدعو للاستفادة من منصتي "سبل" و "دروب"

Time منذ ساعة
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"هدف" يعلّق برنامج "صيفي" هذا العام ويدعو للاستفادة من منصتي "سبل" و "دروب"

الرياض (صدى):
علّق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) برنامج التدريب الصيفي لهذا العام الذي كان مقرراً تنفيذه في ذي القعدة 1441 هـ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يأتي ذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المتخذة حالياً لمجابهة فايروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أنه "لتحقيق المنفعة للمستفيدين خلال هذه الفترة فإن الصندوق سيستمر في تقديم خدماته من خلال المنصات الالكترونية التي تساهم بشكل إيجابي في تعزيز مبدأ إكساب المعارف والمهارات للطلاب والطالبات".

وأضاف، إن منصة سبل للإرشاد المهنيهنا، تسهم في تثقيف الطلاب والطالبات ومساعدتهم في التعرف على توجهاتهم وميولهم واستغلالها الاستغلال الأمثل، بالإضافة إلى برامج التدريب الالكترونية عبر منصة دروب هنا ، التي تعـد من أهم المنصات الإلكترونية التي تقدم التدريب عن بعد من خلال البرامج المتنوعة في العديد من مجالات التدريب وتحقق احتياجات أغلب قطاعات الأعمال.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
اي شقه ........ .. استغفر الله العظيم ..
---
للأسف بعض الآباء يقف مع ابنه حتى ولو غلط للأسف الناس زمان كانوا يحترمون بعضهم بعضاً .. لكن ذلحين مشاكل ومشاحنات وقلة أدب من بعض الطلاب ..
😭 عنْدِمآ يَغيَبْ آلُمسآء 💔
طيب
الملل
يعني الرجال ماتو لا يكون تحدي بين الوزارات والهيئات من يعين انثي اتمني اشوف متحدثة سمراء
ناموس
اقول مو دايم انت في مأمن منها وخلك حظر

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