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"الصندوق العقاري" ينجز أكثر من 873 ألف خدمة إلكترونية للمستفيدين عن بُعد

Time منذ 46 دقيقة
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"الصندوق العقاري" ينجز أكثر من 873 ألف خدمة إلكترونية للمستفيدين عن بُعد

الرياض (صدى):
أنجز صندوق التنمية العقارية أكثر من 873 ألف خدمة إلكترونية للمستفيدين منذ بدء تطبيق العمل عن بُعد من 15 مارس الماضي وحتى نهاية دوام شهر رمضان المبارك في 21 مايو 2020م، وذلك عبر منصاته الإلكترونية التي أسهمت في استمرارية إنجاز العمل اليومي بهدف تسهيل إنهاء إجراءات المواطنين الراغبين في التملك بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي، أن منسوبي الصندوق عملوا بكامل جاهزيتهم عن بُعد خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل في الصندوق وفروعه في جميع مناطق المملكة وفق الإجراءات التي أعلنت عنها الجهات المختصة للحد من انتشار فايروس "كورونا"، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية التي تضم 30 خدمة إلكترونية وكذلك مركز الاتصال الموحد 199088 وحسابي الصندوق على منصة تويتر @redfksa وخدمة المستفيدين @redfksacc وذلك حرصاً منه على إنجاز متطلبات وإجراءات تمويل تملك الأسر السعودية وتسهيل حصولها على السكن الملائم لرفع نسب التملك إلى 70% وفق مستهدفات برنامج إسكان- أحد برامج رؤية 2030م.

وبين العصيمي أن البوابة الإلكترونية نفذت أكثر من 329 ألف طلب خدمة، كما تعامل مركز الاتصال الموحد مع 503 آلاف مكالمة واردة وصادرة، وتفاعلت منصات التواصل الاجتماعي مع أكثر من 41 ألف طلب خدمة، مشيداً بالتكاملية في تقديم الخدمات مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل التي أسهمت خلال الثلاثة الأعوام الماضية في تمكين نحو 291 ألف أسرة من الحصول على المسكن من خلال القرض العقاري المدعوم حتى نهاية مايو الماضي.

وأشار إلى أن الخدمات الإلكترونية المُنفذة شملت الاستعلام عن القرض العقاري المدعُوم وإصدار الفواتير الدورية وطلبات تفعيل وإلغاء الحسم، تحديث البيانات الشخصية، خدمة المستشار العقاري، والاستفسار عن آلية شراء الوحدات السكنية الجاهزة من وزارة الإسكان أو القطاع الخاص والبيع على الخارطة، ومن الخدمات أيضاَ طلب صرف دفعة، وإصدار الفواتير والسداد، وإخلاء طرف،و حجز المواعيد، والحصول على صورة الصك.

وشدد المتحدث الرسمي للصندوق على أن فروع الصندوق والتي تم افتتاحها مؤخراً بعد رفع تعليق الحضور لمقرات الجهات الحكومية لن تستقبل المستفيدين إلا للضرورة القصوى بعد حجز موعد إلكتروني عبر البوابة الإلكترونية، مؤكداً أتمتة جميع خدمات الصندوق إلكترونياً لتمكين المستفيدين من إنهاء إجراءاتهم دون زيارة الفروع وذلك انطلاقًا من حرصه على حماية صحة المواطنين المستفيدين وضمان سلامتهم.

يذكر  أن صندوق التنمية العقارية كان قد احتل المرتبة الأولى كأفضل جهة حكومية في تقديم الخدمات الإلكترونية بقطاع الخدمات والتنمية وجاء ضمن أفضل 15 جهة حكومية تقدم خدماتها إلكترونياً للمواطنين، حسب تقرير أعلنه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر"، في 2019م ويقدم الصندوق خدماته إلكترونياً بكفاءة وجودة عالية من خلال البوابة الإلكترونية وتطبيق المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية، والتي بدورها أسهمت في رفع جودة وتحسين كفاءة العمل، وكذلك تمكين المستفيد من إنهاء إجراءات الحصول على السكن الملائم بكل يسر وسهولة.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
الله يوفقك ياشيخ اهدا من ذلك. بس المؤاخذة عليك احيانا ياشيخ عند نقدك او تعليقك تجاه امر محدد بانك لا تحسن انتقاء الكلمات. متخلف. ملوثة. واحدى المرات قلت مثل البهم وغيرها.. والله اني احبك ياشيخ بس انت مطلوب منك اكثر من غيرك باختيار الالفاظ والكلمات حتى وان كان الامر مزعج وايا كان الموضوع. اسأل الله ان يصلح الحال ويهدي الجميع.
فؤاد حسن حمد المطر
انا الله وانا اليه راجعون. الله يرحمة ويغفرله ويسكنه فسيح جناته... عظم الله اجركم واحسن الله عزاكم.. الله يصبر أهله وذويه
ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
ياليت تقصون اياديهم ..

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