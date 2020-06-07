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«الحصيني»‏: أمطار متفاوتة ورياح على عدة مناطق

Time منذ 16 دقيقة
Views 1318
«الحصيني»‏: أمطار متفاوتة ورياح على عدة مناطق

الرياض (صدى):
توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة ورياح نشطة وغبار على عدة مناطق بالمملكة.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع اليوم الأحد وليلة الاثنين -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وغرب القصيم " .

وأضاف "الحصيني"، قائلًا: " متوقع رياح وغبار على أجزاء من الشرقية وغرب وشمال المملكة/ إلا أن يصرفها الله "؛ فيما كشف عن مؤشر لوني لتوقعات الأمطار 1441/10/15هـ.

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أحدث التعليقات

مجاهد
ما شاء الله الادب و الکمال الفائض عند شیعه این سلمان . اللهم احشرهم معه. عن النبی محمد صلی الله علی و سلم: من رضی بعمل قوم حشر معهم یوم القیامه.
د محمد ماجد بخش
حل لغز علم الكم تم ما يمثل زيادة الكتلة المنتظمة في وحدات ثقل كتلة الفراغ العددي المنتظم مقابل ما يمثله زيادة وحدات الكتلة المنتظمة في تمثيل المغناطيسية العددية
د محمد ماجد بخش
العناصر حول المركز في( ثمانين عشرا ) 80 ( 1÷10 )
الملل
واهم مافي القصة السطر الاخير
الملل
قصة جميله

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