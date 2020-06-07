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إليسا تصف سياسيي لبنان بـ " أنصاف الرجال "

Time منذ يومين
Views 1897
إليسا تصف سياسيي لبنان بـ " أنصاف الرجال "

بيروت (صدى):
هاجمت الفنانة اللبنانية إليسا السياسيين اللبنانيين، مؤكدة أنهم السبب في زرع الفتنة بين اللبنانيين.

وقالت إليسا في حديثها الموجه إلى السياسيين في بلادها: " لك روحوا قسموا بقا و خلصونا، ما بقا تحكونا بالعيش المشترك لانكن عملتوا شرخ كبير و زرعتو الفتنة بين كل اللبنانيين و هيدا جرح ما بيتداوا للاسف ،كلكم انصاف رجال من كبيركم لزغيركن ".

وفي وقت سابق، أعربت الفنانة اللبنانية إليسا عن قلقها الشديد من تدهور الأوضاع في لبنان خاصة الأزمة الاقتصادية.

وشهدت شوارع لبنان، أمس السبت، مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن من جهة، وبين المحتجين وأنصار ميليشيات حزب الله وحركة أمل من جهة أخرى.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
اللون الكحلي الباذنجاني هذا ماوراه إلا وجع الراس🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
طلال بنجر
عندما تكون هناك متابعة دقيقة ومحاسبة سريعة يفيق أصحاب السلوك المستهتر واللا مسؤول ويثوبوا إلى رشدهم وهذا ديدن جهاتنا الأمنية فلله الحمد المنة.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
ابو علي
دشير والقانون سيربيهم

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