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بالفيديو..المطلق: مروجو مؤامرة " كورونا " عقولهم متخلفة

Time منذ 21 دقيقة
Views 1399
بالفيديو..المطلق: مروجو مؤامرة " كورونا " عقولهم متخلفة

الرياض (صدى):
استنكر المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، تشكيك البعض في وجود فيروس كورونا.

وسخر المطلق ممن يتساءلون هل هو حقيقة أم مؤامرة؟، واصفًا إياهم بأنهم يعيشون بعقول " متخلّفة ولديهم لوثة عقلية ".

وقال المطلق: " واحد كلمني ويتساءل: ما ندرى هذا الفيروس مؤامرة أم حقيقة ؟! مجيبًا عنه: إلى الآن ما تدري !! ما هذا الكلام إلى الآن لم تصدق، كل دول العالم الآن تئن ودفعوا مليارات ومستشفيات تعج بالمصابين، وأطباء أُصيبوا بالفيروس وبعضهم توفي من هذا الوباء، أشعر بأن هؤلاء يعيشون بعقول متخلّفة وعندهم لوثة عقلية " .

وأضاف: " نحن الآن نعزي ونرى مصابين بالفيروس من كل الفئات والطبقات وشرائح المجتمع من قادة ورؤساء دول وأطباء وممارسين صحيين وكبار وصغار ".

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
اهتزاز الكتلة رهيب، يعطي وحدة ثقل مركزية عددية متناغمة مع الفراغ الممثل لدرجة الثقل 1 2 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 = من 1 إلى 18 وعند عكس اتجاه الكتلة 0 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 1 = 18 إلى 1
همس
الله يوفقك ويحفظك و يستر عليك ويردك لأرض الوطن ولأهلك سالما
عبدالله الكثيري
من اسمك عرفت انك حشرة من الذباب ماعليك هذا جبل طويق يا مدعس
د محمد ماجد بخش
1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 = 1 إلى 10 = 18
د محمد ماجد بخش
1 2 2 3 3 4 4

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