بعد رجاء الجداوي "كورونا " يلحق بممثل مصري شاب

القاهرة (صدى):
أعلن الفنان المصري الشاب، كريم قاسم، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية، نافياً أن
ونفى كريم قاسم الأخبار المنتشرة عن إصابته بفيروس كورونا أثناء وجوده في الجونة بحفل أقامه رجل الأعمال، أحمد حلاوة، زوج الفنانة ريهام حجاج للاحتفال بالمسلسل الأخير لها "لما كنا صغيرين".
يذكر أن الفنانة المصرية رجاء الجداوي تخضع للعلاج حاليا بعد إصابتها بالفيروس، عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان".
يذكر أن وزارة الصحة والسكان المصرية، أعلنت أمس السبت، تسجيل 1497 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 32 حالة وفاة، وخروج 380 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538.