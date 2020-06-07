نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

Time منذ ساعتين
Views 1809
Comment 1
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير ، الباحة و مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف ، الحدود الشمالية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق المملكة وأجزاء من مناطق الرياض ، القصيم ، نجران والمدينة المنورة ، تبوك ، الحدود الشمالية، الجوف .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
اهتزاز الكتلة رهيب، يعطي وحدة ثقل مركزية عددية متناغمة مع الفراغ الممثل لدرجة الثقل 1 2 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 = من 1 إلى 18 وعند عكس اتجاه الكتلة 0 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 1 = 18 إلى 1
همس
الله يوفقك ويحفظك و يستر عليك ويردك لأرض الوطن ولأهلك سالما
عبدالله الكثيري
من اسمك عرفت انك حشرة من الذباب ماعليك هذا جبل طويق يا مدعس
د محمد ماجد بخش
1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 = 1 إلى 10 = 18
د محمد ماجد بخش
1 2 2 3 3 4 4

أخر الأخبار

إليسا تصف سياسيي لبنان بـ " أنصاف الرجال "
إليسا تصف سياسيي لبنان بـ " أنصاف الرجال "
Time منذ 10 دقائق Views 1083
بالفيديو..المطلق: مروجو مؤامرة " كورونا " عقولهم متخلفة
بالفيديو..المطلق: مروجو مؤامرة " كورونا " عقولهم متخلفة
Time منذ 21 دقيقة Views 1382
محاكمة 3 أشخاص اختطفوا سيدة وتناوبوا على اغتصابها
محاكمة 3 أشخاص اختطفوا سيدة وتناوبوا على اغتصابها
Time منذ 29 دقيقة Views 408
بالفيديو..طبيب سعودي بأمريكا: مراكز الأبحاث لديها ما تخفيه بخصوص اللقاح
بالفيديو..طبيب سعودي بأمريكا: مراكز الأبحاث لديها ما تخفيه بخصوص اللقاح
Time منذ ساعة Views 2268
بعد رجاء الجداوي "كورونا " يلحق بممثل مصري شاب
بعد رجاء الجداوي "كورونا " يلحق بممثل مصري شاب
Time منذ ساعتين Views 1669
مشاهد مؤثرة من تشييع جثمان الإعلامي الشاب علي حكمي
مشاهد مؤثرة من تشييع جثمان الإعلامي الشاب علي حكمي
Time منذ ساعتين Views 2591
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
Time منذ ساعتين Views 1809
الأمير سطام لمذيعة الجزيرة: " من دق الباب لقى الجواب "
الأمير سطام لمذيعة الجزيرة: " من دق الباب لقى الجواب "
Time منذ ساعتين Views 3534
ضبط شاب اعتاد التحرش بابنة الجيران
ضبط شاب اعتاد التحرش بابنة الجيران
Time منذ 3 ساعات Views 1328
صور ترصد " القمر الفراولة "
صور ترصد " القمر الفراولة "
Time منذ 3 ساعات Views 705