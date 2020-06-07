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الأمير سطام لمذيعة الجزيرة: " من دق الباب لقى الجواب "

Time منذ ساعتين
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الأمير سطام لمذيعة الجزيرة: " من دق الباب لقى الجواب "

الرياض (صدى):
سخر الأمير سطام بن خالد آل سعود، من مذيعة قناة الفتنة " الجزيرة " غادة عويس، بعد حديثها عن الأرتقاء بالحوار.

وقال الأمير سطام موجها حديثه للمرتزقة عويس: " الجمل لايرى إعوجاج رقبته، كان من باب أولى أن توجهي كلامك لنفسك فلا تنتظري الإحترام والتقدير وأنتِ تمارسين الإسقاطات والإساءات المتكررة لولاة أمرنا ".

وسأل الأمير سطام: " هل ما تقومين به من كذب وإفتراء يصنف بقاموسك بالحجة، في النهاية من دق الباب لقى الجواب " .

وادعت عويس أنها كصحفية تعرض الأوضاع السياسية المهمة في البلدان، ساخرة من مسمى " ولاة أمر " ،قائلة: " نحن في 2020 لسنا بالقرون الوسطى " .

ورد الأمير سطام قائلا: " تناقض عجيب ومثير للإهتمام بين ما تكتبيه وبين السياسة التي تدعي أنك تتكلمي فيها وردي كان على تغريداتك وللعلم هناك فرق بين طرح الأسئلة والسياسة وبين الإساءات الممنهجة ، أما ولاة الأمر فهو مفهوم شرعي قد تجهليه بحكم عدم علمك بذلك ولا يرتبط بزمن أو قرون ، الكذب وسيلة الضعيف للهروب " .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
اهتزاز الكتلة رهيب، يعطي وحدة ثقل مركزية عددية متناغمة مع الفراغ الممثل لدرجة الثقل 1 2 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 = من 1 إلى 18 وعند عكس اتجاه الكتلة 0 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 1 = 18 إلى 1
همس
الله يوفقك ويحفظك و يستر عليك ويردك لأرض الوطن ولأهلك سالما
عبدالله الكثيري
من اسمك عرفت انك حشرة من الذباب ماعليك هذا جبل طويق يا مدعس
د محمد ماجد بخش
1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 = 1 إلى 10 = 18
د محمد ماجد بخش
1 2 2 3 3 4 4

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