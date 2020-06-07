الحوثيات يصفين سجينة يمنية ويزعمون انتحارها

صنعاء (صدى):
أعلن رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر نبيل فاضل، أمس السبت، عن مقتل فتاة يمنية في سجون الحوثي.
وكشف فاضل، أن إحدى السجينات عمرها 23 عام انتحرت داخل حمام السجن الخاص بالنساء في السجن المركزي بالعاصمة صنعاء.
وأرجع رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، سبب انتحار الفتاة إلى تضييق الخناق عليها من قبل " الزينبيات " -تشكيلات عسكرية نسائية تتبع ميليشيا الحوثي-.
وتوقع أن هذه الحادثة ستنعكس على بقية السجينات وأن هناك عدة سجينات حاولن الانتحار، بسبب التعسفات التي يتعرضن لها داخل السجن من قبل ما يسمى بالزينبيات.
وكشفت مصادر أن السجينة كانت تبقت أيام قليلة فقط على خروجها من السجن، على خلفية قضية ملابساتها غير واضحة، وعززت المصادر من الشكوك حول قصة الانتحار، ورجحن أن "زينبيات الحوثي" يقفن خلف هذه الجريمة وقمن بتصفيتها.