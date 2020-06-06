نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

" الوصفة المغربية " لمواجهة كورونا بعد تسجيل نسبة شفاء مرتفعة

Time منذ 26 دقيقة
Views 1635
" الوصفة المغربية " لمواجهة كورونا بعد تسجيل نسبة شفاء مرتفعة

الرباط (صدى):
لم يسجل المغرب خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أية حالة وفاة، مقابل 61 إصابة جديدة و10 حالات شفاء، حسب وزارة الصحة المغربية.

ووصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في المغرب إلى 7278 حالة، ما يشير إلى أن نسبة المتعافين اقتربت من 90 %، وهو معدل مرتفع مقارنة مع عدد من دول العالم.

ومن جانبه أوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاذ لمرابط، أن "معدل الفتك يبقى مستقرا في 2.6 % وهو أقل من المعدل العالمي الذي يساوي في الوقت الراهن 5.9 في المئة".

وكانت السلطات المغربية سباقة لفرض الحجر الصحي منذ 20 مارس وإغلاق الحدود والمدارس والمساجد وغيرها من الخدمات، إضافة للاعتماد منذ الأيام الأولى، على دواء الكلوروكين لعلاج المصابين، وهو دواء معروف، كان يستعمل منذ سنوات لعلاج الملاريا وأمراض مزمنة.

من جانبه أوضح الدكتور سعيد مزكي، أن الوصفة المغربية يمكن اختزالها في 4 عوامل، أولا الإجراءات الاستباقية ، ثانيا: الانخراط الإيجابي للمغاربة، ثالثا: دور الأطباء والمرضى ، وأخيرا: الاعتماد المبكر على بروتوكول البروفيسور ديديه راوولت الفرنسي ، ومن بينه “هيدروكسي كلوروكين” .

Time واتساب

أحدث التعليقات

عدو الخونة
عبدول الكلب لماذا لا يتحرك لك شعور ولا مشاعر لعنة الله عليك انت وكل الخونة والمنافق مثلك ياقوادين
عدو الخونة
هذا لو حصل عشره في بلدنا كان تفجرت شرايين الكلب عبدول وبقية كلاب الاخونجية والرفضة ولقامت عجوز الفتنة في قطر وبناتها وكل قواد من عبد الدولار قطوان على جوقة شتات الروم بما فيهم جرارهم وخطيبهم وصديق خدوج ماغيره تبع الواشنطن بوست وسي ان ان وبي بي سي وشي شي طي وحي حي اح وفي جي عويس لقاموا ولا قعدوا حتى تقطع قلوبهم كيف تهين السعودية مواطنيها فكيف وهي مرأة وحقوق المرأة ونقابة حقوق المرأة وربما تكون اما ايضا وحقوق الام ونقابة المهندسين بموزنبيق والبرقوي اووووووه وسينهار ترمب وهو يرى عيون بيلوسي تطل عليه من خلف قرص شمس فيافي الربع الخالي في بداية شهر يونيو وقهقهات جو بايدن من حطام عربات قطارات مخلفات الحرب في اوكرانيا وسيحق لعلي الهويرني ان يعتلي خشبة المسرح مرغما لانتاج الفيلم الذي طالما حلم في انتاجه لكن على طريقة القاء مهند لقصيدة ناقتي ياناقتي
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الظاهر اصل المرض من عندهم وغازاتهم ويتهمون الصين😊😂
زائر
مشكلة هذي القناة تعلمهم بالمحاور من قبل لا يدخلون البرنامج ويجيك المريسل بالاوراق والا لو يطلع بدون اوراق بيضيع
زائر
مو عيب تقول ما نقدر ننافس الهلال على الملعب وبلاش تخرج بانك مظلوم وهناك مؤامرة

أخر الأخبار

بالفيديو.." لبنان ينتفض " للمطالبة بنزع سلاح ميليشيا حزب الله
بالفيديو.." لبنان ينتفض " للمطالبة بنزع سلاح ميليشيا حزب الله
Time منذ 25 ثانية Views 1001
" الوصفة المغربية " لمواجهة كورونا بعد تسجيل نسبة شفاء مرتفعة
" الوصفة المغربية " لمواجهة كورونا بعد تسجيل نسبة شفاء مرتفعة
Time منذ 26 دقيقة Views 1635
الشمراني يرغب في العودة للوحدة والإدارة تؤجل الرد
الشمراني يرغب في العودة للوحدة والإدارة تؤجل الرد
Time منذ 58 دقيقة Views 1662
الغاز المسيل يهدد بانتشار كورونا في أمريكا
الغاز المسيل يهدد بانتشار كورونا في أمريكا
Time منذ ساعة Views 1552
السويكت: كراسة مشروع استئجار استاد جامعة الملك سعود معيبة قانونًا
السويكت: كراسة مشروع استئجار استاد جامعة الملك سعود معيبة قانونًا
Time منذ ساعة Views 1996
محمد الذايدي : أكثر هداف عربي في كأس العالم هو سامي الجابر
محمد الذايدي : أكثر هداف عربي في كأس العالم هو سامي الجابر
Time منذ ساعة Views 331
سلطان المهوس : قرار إلغاء أو تأجيل الدوري سيكون قرار الاتحادات المحلية فقط
سلطان المهوس : قرار إلغاء أو تأجيل الدوري سيكون قرار الاتحادات المحلية فقط
Time منذ ساعة Views 254
عبدالعزيز المريسل : إذا عاد الدوري سيكون أقرب للنصر
عبدالعزيز المريسل : إذا عاد الدوري سيكون أقرب للنصر
Time منذ ساعة Views 316
عبدالكريم الحمد : لا يلام نادي الهلال و لا يلام جمهوره لأن النادي متضرر
عبدالكريم الحمد : لا يلام نادي الهلال و لا يلام جمهوره لأن النادي متضرر
Time منذ ساعة Views 300
عبدالعزيز المريسل : أتمنى عودة الدوري
عبدالعزيز المريسل : أتمنى عودة الدوري
Time منذ ساعة Views 244