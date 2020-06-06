الغاز المسيل يهدد بانتشار كورونا في أمريكا

واشنطن (صدى):
تزامنًا مع الاحتجاجات التي تشهدها أمريكا، منذ مقتل المواطن من أصل أفريقي جورج فلويد، حذر الخبراء الصحيين من خطورة استخدام أساليب القمع التي تمارسها الشرطة الأمريكية كإطلاق الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل على حشود المتظاهرين، خوفا من تفشي أكثر لفيروس كورونا المستجد.
وطالب أكثر من 1300 عامل في مجال الرعاية الصحية من خبراء وأطباء وممرضين، بالامتناع عن استخدام المواد الكيمائية في قمع الاحتجاجات التي تشهدها الكثير من المدن في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار الخبراء إلى خطورة استخدام الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل في تفريق جموع المتظاهرين، لأنها قد تساهم بشكل كبير في المزيد من انتشار جائحة فيروس كورونا في البلاد.
كما حذر الخبراء من اعتقال واحتجاز المتظاهرين في أماكن ضيقة مثل السجون وعربات الشرطة، حيث يكون خطر انتقال الفيروس التاجي أعلى.
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