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الغاز المسيل يهدد بانتشار كورونا في أمريكا

Time منذ ساعة
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الغاز المسيل يهدد بانتشار كورونا في أمريكا

واشنطن (صدى):
تزامنًا مع الاحتجاجات التي تشهدها أمريكا، منذ مقتل المواطن من أصل أفريقي جورج فلويد، حذر الخبراء الصحيين من خطورة استخدام أساليب القمع التي تمارسها الشرطة الأمريكية كإطلاق الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل على حشود المتظاهرين، خوفا من تفشي أكثر لفيروس كورونا المستجد.

وطالب أكثر من 1300 عامل في مجال الرعاية الصحية من خبراء وأطباء وممرضين، بالامتناع عن استخدام المواد الكيمائية في قمع الاحتجاجات التي تشهدها الكثير من المدن في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الخبراء إلى خطورة استخدام الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل في تفريق جموع المتظاهرين، لأنها قد تساهم بشكل كبير في المزيد من انتشار جائحة فيروس كورونا في البلاد.

كما حذر الخبراء من اعتقال واحتجاز المتظاهرين في أماكن ضيقة مثل السجون وعربات الشرطة، حيث يكون خطر انتقال الفيروس التاجي أعلى.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
عبدول الكلب لماذا لا يتحرك لك شعور ولا مشاعر لعنة الله عليك انت وكل الخونة والمنافق مثلك ياقوادين
عدو الخونة
هذا لو حصل عشره في بلدنا كان تفجرت شرايين الكلب عبدول وبقية كلاب الاخونجية والرفضة ولقامت عجوز الفتنة في قطر وبناتها وكل قواد من عبد الدولار قطوان على جوقة شتات الروم بما فيهم جرارهم وخطيبهم وصديق خدوج ماغيره تبع الواشنطن بوست وسي ان ان وبي بي سي وشي شي طي وحي حي اح وفي جي عويس لقاموا ولا قعدوا حتى تقطع قلوبهم كيف تهين السعودية مواطنيها فكيف وهي مرأة وحقوق المرأة ونقابة حقوق المرأة وربما تكون اما ايضا وحقوق الام ونقابة المهندسين بموزنبيق والبرقوي اووووووه وسينهار ترمب وهو يرى عيون بيلوسي تطل عليه من خلف قرص شمس فيافي الربع الخالي في بداية شهر يونيو وقهقهات جو بايدن من حطام عربات قطارات مخلفات الحرب في اوكرانيا وسيحق لعلي الهويرني ان يعتلي خشبة المسرح مرغما لانتاج الفيلم الذي طالما حلم في انتاجه لكن على طريقة القاء مهند لقصيدة ناقتي ياناقتي
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الظاهر اصل المرض من عندهم وغازاتهم ويتهمون الصين😊😂
زائر
مشكلة هذي القناة تعلمهم بالمحاور من قبل لا يدخلون البرنامج ويجيك المريسل بالاوراق والا لو يطلع بدون اوراق بيضيع
زائر
مو عيب تقول ما نقدر ننافس الهلال على الملعب وبلاش تخرج بانك مظلوم وهناك مؤامرة

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