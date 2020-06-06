السويكت: كراسة مشروع استئجار استاد جامعة الملك سعود معيبة قانونًا

طلال الغامدي (صدى):
أكد رئيس مجلس إدارة نادي النصر صفوان السويكت، أن التنافس على مشروع استئجار أو استثمار الاستاد الرياضي بجامعة الملك سعود حق مشروع للجميع.
وقال السويكت: " وسواء قررنا الدخول في المنافسة من عدمه، إلا أن تحقيق مبدأ العدالة وسيادة لغة القانون وحماية جنابه هو الأهم للصالح العام " .
وتابع: " كراسة المشروع معيبة قانوناً وملفقة بين النظام القديم والنظام الحديث للمنافسات والمشتريات الحكومية مما يخالف التشريع ويخلق ضبابية وعدم وضوح أمام المتنافسين " .
واستكمل: " وقد عارضت الكراسة أصول متعارف عليها ومواد نظامية معتبرة وماتصريح أحد مسؤولي الجامعة (بأنها غير ملزمة بقبول العرض المالي الأعلى) إلا برهان على ذلك، وسنحتفظ بحقنا أمام محاكم القضاء الإداري عند حدوث النزاع لمخالفتها لبعض أركان المنافسة العامة " .
وأضاف: " أعطت الكراسة للجنة فحص العروض هامش حرية عالي ومطاطي ولم تضع معايير محددة لتقييم العروض واختيار الفائز بالمنافسة مما أضعف مبدأ تعزيز النزاهة والمنافسة والشفافية وتحقيق المساواة وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص " .
واختتم السويكت قائلا: " تقدمنا بخطاب رسمي لمعالي مدير جامعة الملك سعود بملاحظاتنا على الكراسة لمحاولة إصلاح الأخطاء وتدارك ما يمكن إدراكه وكلنا ثقة بمعاليه والله الموفق ".