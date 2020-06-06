نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

السويكت: كراسة مشروع استئجار استاد جامعة الملك سعود معيبة قانونًا

Time منذ ساعة
Views 1996
Comment 1
السويكت: كراسة مشروع استئجار استاد جامعة الملك سعود معيبة قانونًا

طلال الغامدي (صدى):
أكد رئيس مجلس إدارة نادي النصر صفوان السويكت، أن التنافس على مشروع استئجار أو استثمار الاستاد الرياضي بجامعة الملك سعود حق مشروع للجميع.

وقال السويكت: " وسواء قررنا الدخول في المنافسة من عدمه، إلا أن تحقيق مبدأ العدالة وسيادة لغة القانون وحماية جنابه هو الأهم للصالح العام " .

وتابع: " كراسة المشروع معيبة قانوناً وملفقة بين النظام القديم والنظام الحديث للمنافسات والمشتريات الحكومية مما يخالف التشريع ويخلق ضبابية وعدم وضوح أمام المتنافسين " .

واستكمل: " وقد عارضت الكراسة أصول متعارف عليها ومواد نظامية معتبرة وماتصريح أحد مسؤولي الجامعة (بأنها غير ملزمة بقبول العرض المالي الأعلى) إلا برهان على ذلك، وسنحتفظ بحقنا أمام محاكم القضاء الإداري عند حدوث النزاع لمخالفتها لبعض أركان المنافسة العامة " .

وأضاف: " أعطت الكراسة للجنة فحص العروض هامش حرية عالي ومطاطي ولم تضع معايير محددة لتقييم العروض واختيار الفائز بالمنافسة مما أضعف مبدأ تعزيز النزاهة والمنافسة والشفافية وتحقيق المساواة وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص " .

واختتم السويكت قائلا: " تقدمنا بخطاب رسمي لمعالي مدير جامعة الملك سعود بملاحظاتنا على الكراسة لمحاولة إصلاح الأخطاء وتدارك ما يمكن إدراكه وكلنا ثقة بمعاليه والله الموفق ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

عدو الخونة
عبدول الكلب لماذا لا يتحرك لك شعور ولا مشاعر لعنة الله عليك انت وكل الخونة والمنافق مثلك ياقوادين
عدو الخونة
هذا لو حصل عشره في بلدنا كان تفجرت شرايين الكلب عبدول وبقية كلاب الاخونجية والرفضة ولقامت عجوز الفتنة في قطر وبناتها وكل قواد من عبد الدولار قطوان على جوقة شتات الروم بما فيهم جرارهم وخطيبهم وصديق خدوج ماغيره تبع الواشنطن بوست وسي ان ان وبي بي سي وشي شي طي وحي حي اح وفي جي عويس لقاموا ولا قعدوا حتى تقطع قلوبهم كيف تهين السعودية مواطنيها فكيف وهي مرأة وحقوق المرأة ونقابة حقوق المرأة وربما تكون اما ايضا وحقوق الام ونقابة المهندسين بموزنبيق والبرقوي اووووووه وسينهار ترمب وهو يرى عيون بيلوسي تطل عليه من خلف قرص شمس فيافي الربع الخالي في بداية شهر يونيو وقهقهات جو بايدن من حطام عربات قطارات مخلفات الحرب في اوكرانيا وسيحق لعلي الهويرني ان يعتلي خشبة المسرح مرغما لانتاج الفيلم الذي طالما حلم في انتاجه لكن على طريقة القاء مهند لقصيدة ناقتي ياناقتي
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الظاهر اصل المرض من عندهم وغازاتهم ويتهمون الصين😊😂
زائر
مشكلة هذي القناة تعلمهم بالمحاور من قبل لا يدخلون البرنامج ويجيك المريسل بالاوراق والا لو يطلع بدون اوراق بيضيع
زائر
مو عيب تقول ما نقدر ننافس الهلال على الملعب وبلاش تخرج بانك مظلوم وهناك مؤامرة

أخر الأخبار

بالفيديو.." لبنان ينتفض " للمطالبة بنزع سلاح ميليشيا حزب الله
بالفيديو.." لبنان ينتفض " للمطالبة بنزع سلاح ميليشيا حزب الله
Time منذ 10 ثواني Views 999
" الوصفة المغربية " لمواجهة كورونا بعد تسجيل نسبة شفاء مرتفعة
" الوصفة المغربية " لمواجهة كورونا بعد تسجيل نسبة شفاء مرتفعة
Time منذ 26 دقيقة Views 1629
الشمراني يرغب في العودة للوحدة والإدارة تؤجل الرد
الشمراني يرغب في العودة للوحدة والإدارة تؤجل الرد
Time منذ 57 دقيقة Views 1660
الغاز المسيل يهدد بانتشار كورونا في أمريكا
الغاز المسيل يهدد بانتشار كورونا في أمريكا
Time منذ ساعة Views 1547
السويكت: كراسة مشروع استئجار استاد جامعة الملك سعود معيبة قانونًا
السويكت: كراسة مشروع استئجار استاد جامعة الملك سعود معيبة قانونًا
Time منذ ساعة Views 1996
محمد الذايدي : أكثر هداف عربي في كأس العالم هو سامي الجابر
محمد الذايدي : أكثر هداف عربي في كأس العالم هو سامي الجابر
Time منذ ساعة Views 331
سلطان المهوس : قرار إلغاء أو تأجيل الدوري سيكون قرار الاتحادات المحلية فقط
سلطان المهوس : قرار إلغاء أو تأجيل الدوري سيكون قرار الاتحادات المحلية فقط
Time منذ ساعة Views 254
عبدالعزيز المريسل : إذا عاد الدوري سيكون أقرب للنصر
عبدالعزيز المريسل : إذا عاد الدوري سيكون أقرب للنصر
Time منذ ساعة Views 316
عبدالكريم الحمد : لا يلام نادي الهلال و لا يلام جمهوره لأن النادي متضرر
عبدالكريم الحمد : لا يلام نادي الهلال و لا يلام جمهوره لأن النادي متضرر
Time منذ ساعة Views 300
عبدالعزيز المريسل : أتمنى عودة الدوري
عبدالعزيز المريسل : أتمنى عودة الدوري
Time منذ ساعة Views 244