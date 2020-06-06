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الاتفاق ينعي وفاة لاعبه السابق 

Time منذ 24 دقيقة
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الاتفاق ينعي وفاة لاعبه السابق 

نواف السالم (صدى):
ينعي نادي الاتفاق وفاة لاعبه الأول لكرة القدم السابق، عبدالله الغامدي " حبشي " أحد اللاعبين الذين ارتدوا قميص الاتفاق في فترة الثمانينات الهجرية.

وعلق النادي عبر حسابه على موقع " تويتر ": " يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الاتفاق وكافة منسوبية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى عائلة لاعب الاتفاق السابق عبد الله الغامدي " حبشي " في وفاته ".

ولفت النادي: " سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ".

يذكر أن  الحبشي مثل الاتفاق في الثمانينات الهجرية واعتزل مطلع التسعينيات بعدما ساهم في تحقيق كأس الملك عام ١٣٨٨هـ.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههههههه ..
فتى الطايف
يأيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحا
فتى الطايف
يأيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحا
ابو محمد 😎
افاا ياسيادة الرئيس حتى سرقاتك خبله مثلك ... .. المثل قال // اضرب بخمسٍ ولا تخمش بملعقةٍ .. ما يشبع البطن من خمش الملاعيقِ .. .. تسرقهن وتخبيهن ليه ، اصرف على من حواليك ليحموك ويداروا على لقمة عيشهم ، تعلم من غيرك ياما للشحم من ذيل تمساح ..
ابو محمد 😎
مزبن الجاني يرحب فيه وفي رشاشه ... .. رشرشوه وباالخيزران اللين شلخوه وشرشرووه ..

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