الاتفاق ينعي وفاة لاعبه السابق 

نواف السالم (صدى):
ينعي نادي الاتفاق وفاة لاعبه الأول لكرة القدم السابق، عبدالله الغامدي " حبشي " أحد اللاعبين الذين ارتدوا قميص الاتفاق في فترة الثمانينات الهجرية.
وعلق النادي عبر حسابه على موقع " تويتر ": " يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الاتفاق وكافة منسوبية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى عائلة لاعب الاتفاق السابق عبد الله الغامدي " حبشي " في وفاته ".
ولفت النادي: " سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ".
يذكر أن الحبشي مثل الاتفاق في الثمانينات الهجرية واعتزل مطلع التسعينيات بعدما ساهم في تحقيق كأس الملك عام ١٣٨٨هـ.