تركي آل الشيخ يُطلق أغنية «سلام من السعودية» بمشاركة 13 فنان

الرياض (صدى):
أزاح المستشار تركي آل الشيخ، الستار عن أغنية وطنية جديدة وفريدة بعنوان "سلام من السعودية"، بمشاركة 13 فنان.
وعكست الأغنية تعاون فني ضخم بين "الهيئة العامة للترفيه" وشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات.
والأغتية فكرة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، الذي تابع جميع مراحل إنتاجها، ووقف على جميع تفاصيلها.
ومن أبرز المشاركين في الأغنية فنان العرب محمد عبده، طلال سلامة، راشد الماجد، جابر الكاسر، خالد عبدالرحمن، أصيل أبو بكر، رابح صقر، راشد الفارس، عبد المجيد عبدالله، عايض يوسف، عبادي الجوهر، داليا مبارك، وماجد المهندس.