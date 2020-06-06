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تركي آل الشيخ يُطلق أغنية «سلام من السعودية» بمشاركة 13 فنان

Time منذ يومين
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تركي آل الشيخ يُطلق أغنية «سلام من السعودية» بمشاركة 13 فنان

الرياض (صدى):
أزاح المستشار تركي آل الشيخ، الستار عن أغنية وطنية جديدة وفريدة بعنوان "سلام من السعودية"، بمشاركة 13 فنان.

وعكست الأغنية تعاون فني ضخم بين "الهيئة العامة للترفيه" وشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات.

والأغتية فكرة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، الذي تابع جميع مراحل إنتاجها، ووقف على جميع تفاصيلها.

ومن أبرز المشاركين في الأغنية فنان العرب محمد عبده، طلال سلامة، راشد الماجد، جابر الكاسر، خالد عبدالرحمن، أصيل أبو بكر، رابح صقر، راشد الفارس، عبد المجيد عبدالله، عايض يوسف، عبادي الجوهر، داليا مبارك، وماجد المهندس.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
اللون الكحلي الباذنجاني هذا ماوراه إلا وجع الراس🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
طلال بنجر
عندما تكون هناك متابعة دقيقة ومحاسبة سريعة يفيق أصحاب السلوك المستهتر واللا مسؤول ويثوبوا إلى رشدهم وهذا ديدن جهاتنا الأمنية فلله الحمد المنة.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
ابو علي
دشير والقانون سيربيهم

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