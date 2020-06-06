جيوفينكو يكشف عن أفضل 5 لحظات عاشها مع الهلال

طلال الغامدي (صدى):
عاش الإيطالي لاعب الهلال سيباستيان جيوفينكو، 5 لحظات مع الفريق منذ قدومه وحتى التتويج بدوري أبطال آسيا.
وأضاف جيوفينكو في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للهلال على موقع " تويتر ": " أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة، أود أن أشارككم بأفضل 5 لحظات عشتها مع النادي ".
ولفت جيوفينكو: " في المرتبة الخامسة كانت لحظة تقديمي للجماهير وعند دخولي إلى ملعب الهلال، والمرتبة الرابعة كانت حين أحرزت أول أهدافي مع الفريق خلال مواجهة القادسية ".
وأبان أن المرتبة الثالثة عندما سجل هدفا أمام الاتحاد وانتهت المباراة وتأهل الفريق للدور التالي بدوري أبطال آسيا، مشيرا: " في المرتبة الثانية تأتي لحظة الثواني الأخيرة امام السد عندما تصدى المعيوف لكرة صعبة، أما اللحظة الأهم عندما حققنا دوري أبطال آسيا ".