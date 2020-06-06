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جيوفينكو يكشف عن أفضل 5 لحظات عاشها مع الهلال

Time منذ ساعة
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جيوفينكو يكشف عن أفضل 5 لحظات عاشها مع الهلال

طلال الغامدي (صدى):
عاش الإيطالي لاعب الهلال سيباستيان جيوفينكو، 5 لحظات مع الفريق منذ قدومه وحتى التتويج بدوري أبطال آسيا.

وأضاف جيوفينكو في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للهلال على موقع " تويتر ": " أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة، أود أن أشارككم بأفضل 5 لحظات عشتها مع النادي ".

ولفت جيوفينكو: " في المرتبة الخامسة كانت لحظة تقديمي للجماهير وعند دخولي إلى ملعب الهلال، والمرتبة الرابعة كانت حين أحرزت أول أهدافي مع الفريق خلال مواجهة القادسية ".

وأبان أن المرتبة الثالثة عندما سجل هدفا أمام الاتحاد وانتهت المباراة وتأهل الفريق للدور التالي بدوري أبطال آسيا، مشيرا: " في المرتبة الثانية تأتي لحظة الثواني الأخيرة امام السد عندما تصدى المعيوف لكرة صعبة، أما اللحظة الأهم عندما حققنا دوري أبطال آسيا ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههههههه ..
فتى الطايف
يأيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحا
فتى الطايف
يأيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحا
ابو محمد 😎
افاا ياسيادة الرئيس حتى سرقاتك خبله مثلك ... .. المثل قال // اضرب بخمسٍ ولا تخمش بملعقةٍ .. ما يشبع البطن من خمش الملاعيقِ .. .. تسرقهن وتخبيهن ليه ، اصرف على من حواليك ليحموك ويداروا على لقمة عيشهم ، تعلم من غيرك ياما للشحم من ذيل تمساح ..
ابو محمد 😎
مزبن الجاني يرحب فيه وفي رشاشه ... .. رشرشوه وباالخيزران اللين شلخوه وشرشرووه ..

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