إنقاذ شخصين انقلبت سيارتهما بالقنفذة إثر السيول

مكة المكرمة (صدى):
نجحت فرق الانقاذ بالدفاع المدني، في محافظة القنفذة في إنقاذ شخصَيْن بعد أن داهمتهما السيول بأحد الأودية مساء اليوم.
ومن جانبه قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز عمليات ٩١١ تلقى بلاغًا عند الساعة الـ18:48 من مساء اليوم يفيد باحتجاز سيارة في سيل بوادي شسع بمركز خميس حرب.
ولفت إلى أنه بالانتقال لموقع الحادثة تبين احتجاز شخصين بسيارة نقل (دينا) مقلوبة في مجرى السيل؛ فتم التعامل مع الحالتين بشكل فوري، وإنقاذهما باستخدام حبال الإنقاذ وأطواق النجاة.