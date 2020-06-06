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إنقاذ شخصين انقلبت سيارتهما بالقنفذة إثر السيول

Time منذ ساعة
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إنقاذ شخصين انقلبت سيارتهما بالقنفذة إثر السيول

مكة المكرمة (صدى):
نجحت فرق الانقاذ بالدفاع المدني، في محافظة القنفذة في إنقاذ شخصَيْن بعد أن داهمتهما السيول بأحد الأودية مساء اليوم.

ومن جانبه قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز عمليات ٩١١ تلقى بلاغًا عند الساعة الـ18:48 من مساء اليوم يفيد باحتجاز سيارة في سيل بوادي شسع بمركز خميس حرب.

ولفت إلى أنه بالانتقال لموقع الحادثة تبين احتجاز شخصين بسيارة نقل (دينا) مقلوبة في مجرى السيل؛ فتم التعامل مع الحالتين بشكل فوري، وإنقاذهما باستخدام حبال الإنقاذ وأطواق النجاة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههههههه ..
فتى الطايف
يأيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحا
فتى الطايف
يأيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحا
ابو محمد 😎
افاا ياسيادة الرئيس حتى سرقاتك خبله مثلك ... .. المثل قال // اضرب بخمسٍ ولا تخمش بملعقةٍ .. ما يشبع البطن من خمش الملاعيقِ .. .. تسرقهن وتخبيهن ليه ، اصرف على من حواليك ليحموك ويداروا على لقمة عيشهم ، تعلم من غيرك ياما للشحم من ذيل تمساح ..
ابو محمد 😎
مزبن الجاني يرحب فيه وفي رشاشه ... .. رشرشوه وباالخيزران اللين شلخوه وشرشرووه ..

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