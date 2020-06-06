المرتزق خالد المشري يُعلن الحرب على الخليج العربي باستثناء قطر (فيديو)

طرابلس (صدى):
أثار المرتزق الإرهابي خالد المشري؛ رئيس مجلس الأعلى بمليشيات السراج في ليبيا، جدلًا بإعلانه قطيعة الإمارات.
وقال الإرهابي المرتزق الذي يتحدث باسم تركيا إنه يطالب بإعلان القطيعة مع الإمارات وأنهم في حرب ضدها.
ومن جانبه علق الخبير الاستراتيجي والسياسي أمجد طه على هذه التصريحات المشينة، قائلًا: "المرتزق الإرهابي خالد المشري رئيس مجلس الأعلى بمليشيات السراج في ليبيا يقول انهم في حالة حرب مع الإمارات العربية المتحدة أي في حالة حرب مع الخليج العربي(ما عدا نظام قطر)أي بحالة حرب مع الوطن العربي..وهو يتحدث بإسم تركيا".
وتابع: "لن يمر هذا التصريح...وستُحاكم ولو بعد حين".