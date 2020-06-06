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المرتزق خالد المشري يُعلن الحرب على الخليج العربي باستثناء قطر (فيديو)

Time منذ ساعة
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المرتزق خالد المشري يُعلن الحرب على الخليج العربي باستثناء قطر (فيديو)

طرابلس (صدى):
أثار المرتزق الإرهابي خالد المشري؛ رئيس مجلس الأعلى بمليشيات السراج في ليبيا، جدلًا بإعلانه قطيعة الإمارات.

وقال الإرهابي المرتزق الذي يتحدث باسم تركيا إنه يطالب بإعلان القطيعة مع الإمارات وأنهم في حرب ضدها.

ومن جانبه علق الخبير الاستراتيجي والسياسي أمجد طه على هذه التصريحات المشينة، قائلًا: "المرتزق الإرهابي خالد المشري رئيس مجلس الأعلى بمليشيات السراج في ليبيا يقول انهم في حالة حرب مع الإمارات العربية المتحدة أي في حالة حرب مع الخليج العربي(ما عدا نظام قطر)أي بحالة حرب مع الوطن العربي..وهو يتحدث بإسم تركيا".

وتابع: "لن يمر هذا التصريح...وستُحاكم ولو بعد حين".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههههههه ..
فتى الطايف
يأيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحا
فتى الطايف
يأيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحا
ابو محمد 😎
افاا ياسيادة الرئيس حتى سرقاتك خبله مثلك ... .. المثل قال // اضرب بخمسٍ ولا تخمش بملعقةٍ .. ما يشبع البطن من خمش الملاعيقِ .. .. تسرقهن وتخبيهن ليه ، اصرف على من حواليك ليحموك ويداروا على لقمة عيشهم ، تعلم من غيرك ياما للشحم من ذيل تمساح ..
ابو محمد 😎
مزبن الجاني يرحب فيه وفي رشاشه ... .. رشرشوه وباالخيزران اللين شلخوه وشرشرووه ..

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