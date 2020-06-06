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شاهد.. لحظة مواساة بين ضابط شرطة أمريكي وفتاة تبكي بشدة

Time منذ ساعة
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شاهد.. لحظة مواساة بين ضابط شرطة أمريكي وفتاة تبكي بشدة

واشنطن (صدى):
وثق مقطع فيديو مؤثر، للحظة مواساة بين ضابط شرطة أمريكي وفتاة تبكى بشدة، عندما سألته إذا كان " سوف يقوم بإطلاق النار عليها " خلال مظاهرات " حياة السود مهمة " في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت سيمون الضابط : " هل أنت هنا لإطلاق النار علينا؟"، فأجاب الضابط: "نحن هنا لحمايتك، لا تقلقي؟ نحن لسنا هنا لإيذائك على الإطلاق ".

وذكر الضابط " يمكنك الاحتجاج، يمكنك الاحتفال، يمكنك أن تفعلي ما تريدين، فقط لا تكسري أي شيء".

وبدت سيمون الصغيرة، تسير مع والدها سيميون بارتي في وسط مدينة هيوستن، تكساس للتضامن مع عائلة جورج فلويد، الذي توفي بعد وقت قصير من تثبيته على الأرض والضغط على رقبته من قبل ضباط شرطة أبيض.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههههههه ..
فتى الطايف
يأيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحا
فتى الطايف
يأيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحا
ابو محمد 😎
افاا ياسيادة الرئيس حتى سرقاتك خبله مثلك ... .. المثل قال // اضرب بخمسٍ ولا تخمش بملعقةٍ .. ما يشبع البطن من خمش الملاعيقِ .. .. تسرقهن وتخبيهن ليه ، اصرف على من حواليك ليحموك ويداروا على لقمة عيشهم ، تعلم من غيرك ياما للشحم من ذيل تمساح ..
ابو محمد 😎
مزبن الجاني يرحب فيه وفي رشاشه ... .. رشرشوه وباالخيزران اللين شلخوه وشرشرووه ..

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