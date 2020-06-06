شاهد.. لحظة مواساة بين ضابط شرطة أمريكي وفتاة تبكي بشدة

واشنطن (صدى):
وثق مقطع فيديو مؤثر، للحظة مواساة بين ضابط شرطة أمريكي وفتاة تبكى بشدة، عندما سألته إذا كان " سوف يقوم بإطلاق النار عليها " خلال مظاهرات " حياة السود مهمة " في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت سيمون الضابط : " هل أنت هنا لإطلاق النار علينا؟"، فأجاب الضابط: "نحن هنا لحمايتك، لا تقلقي؟ نحن لسنا هنا لإيذائك على الإطلاق ".
وذكر الضابط " يمكنك الاحتجاج، يمكنك الاحتفال، يمكنك أن تفعلي ما تريدين، فقط لا تكسري أي شيء".
وبدت سيمون الصغيرة، تسير مع والدها سيميون بارتي في وسط مدينة هيوستن، تكساس للتضامن مع عائلة جورج فلويد، الذي توفي بعد وقت قصير من تثبيته على الأرض والضغط على رقبته من قبل ضباط شرطة أبيض.