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طريقة سهلة لصناعة الكمامة القماشية في المنزل

Time منذ 33 دقيقة
Views 1409
طريقة سهلة لصناعة الكمامة القماشية في المنزل

عادل الحربي (صدى):
يبحث معظم الأشخاص عن طرق سهلة لصناعة الكمامة القماشية في المنزل في ظل جائحة كورونا.

ونستعرض طريقة سهلة وبسيطة لصناعة الكمامة في المنزل والتي تتطلب إحضار قطعة قماش مناسبة للوجه، ومطاطات الشعر أو أي مطاطات أخرى.

1- قم بثني طرفي القماش من الداخل لتحصل على طبقتين.

2- اقلبها واثن طرفيها من الداخل مرة أخري

3- خذ المطاط و اربطه بأحد الجهات و من ثم اربطه بالجهة الأخرى.

4- الأن الكمام القماشي جاهز و احرص أن يكون مشدودا من عند الأذن قدر الإمكان و تأكد أن فمك و أنفك مغطاة جيدا، ولا تنس غسلها بعد الاستخدام.

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أحدث التعليقات

😭 عنْدِمآ يَغيَبْ آلُمسآء 💔
بالعكس الحجامه حلوه
د محمد ماجد بخش
د بخش يصحح العالم أجمع ومن السعودية العالمية القوية "عدد الذرات الثاابت في الجزيء مهما تنوعت الذرات واختلفت أوزانها في وحدة المول فإن مجموعها هو العدد الثابت وليس كل نوع له نفس العدد" كما سميت بالوحدات الأساسية مؤخرا في 2019 من قبل IUPAC بعد توجس وتحسس من الزامهم بالتغيير
د محمد ماجد بخش
د بخش يصحح العالم أجمع ومن السعودية العالمية القوية "عدد الذرات الثاابت في الجزيء مهما تنوعت الذرات واختلفت أوزانها في وحدة المول فإن مجموعها هو العدد الثابت وليس كل نوع له نفس العدد" كما سميت بالوحدات الأساسية مؤخرا في 2019 من قبل IUPAC بعد توجس وتحسس من الزامهم بالتغيير
😭 عنْدِمآ يَغيَبْ آلُمسآء 💔
الله المستعان
😭 عنْدِمآ يَغيَبْ آلُمسآء 💔
عسى خير إن شاء الله

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