طريقة سهلة لصناعة الكمامة القماشية في المنزل

عادل الحربي (صدى):
يبحث معظم الأشخاص عن طرق سهلة لصناعة الكمامة القماشية في المنزل في ظل جائحة كورونا.
ونستعرض طريقة سهلة وبسيطة لصناعة الكمامة في المنزل والتي تتطلب إحضار قطعة قماش مناسبة للوجه، ومطاطات الشعر أو أي مطاطات أخرى.
1- قم بثني طرفي القماش من الداخل لتحصل على طبقتين.
2- اقلبها واثن طرفيها من الداخل مرة أخري
3- خذ المطاط و اربطه بأحد الجهات و من ثم اربطه بالجهة الأخرى.
4- الأن الكمام القماشي جاهز و احرص أن يكون مشدودا من عند الأذن قدر الإمكان و تأكد أن فمك و أنفك مغطاة جيدا، ولا تنس غسلها بعد الاستخدام.