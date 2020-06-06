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محمد رمضان يصفع المتنمرين من لون بشرة طفله برد ناري

Time منذ يومين
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محمد رمضان يصفع المتنمرين من لون بشرة طفله برد ناري

القاهرة (صدى):
مارس الفنان المصري محمد رمضان دوره كأب وإعطاء ابنه مجموعة من التعليمات حول كيفية تعقيم غرفته، وهو ما نفذه خلال أغنيته الجديدة كورونا فيروس.

وعلق رمضان، قائلا:" علمت إبني علي إزاي يعقم غرفته في كليب كورونا ڤيروس .. الأغنية في خلال أيام قليلة على قناتي الرسمية على يوتيوب .. المشتركين في القناة هيشوفوها قبل نزولها بيوم ثقة في الله نجاح ".

وواجه محمد رمضان، للتنمر من قبل بعض المتابعين الذين سخروا من لون بشرة نجله الأسمر بعدما ظهر معه في كواليس تصوير أغنيته الجديدة المقرر طرحها خلال الساعات المقبلة.

وقالت إحدى المعلقات: " أسود زي أبوه المصيبة محدش من عياله في جمال أمهم ولا لونها "، حيث علق عليها رمضان، قائلة: "أنا فخور بلوني ولون أبويا وأولادي اللي ربنا خلقه ومبسوط أن ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل إن أمهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض ".

وبدا رمضان، في صورة عبر حسابه على إنستجرام، يرتدي فيها " روب "، بالإضافة إلى وسائل الوقاية من الفيروس التاجي وهي قناع وجه " كمامة " وقفازات يد "جوانتي"، و يتعاون رمضان مع المخرج محمد سامي، في الأغنية الجديدة. 

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
اللون الكحلي الباذنجاني هذا ماوراه إلا وجع الراس🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
طلال بنجر
عندما تكون هناك متابعة دقيقة ومحاسبة سريعة يفيق أصحاب السلوك المستهتر واللا مسؤول ويثوبوا إلى رشدهم وهذا ديدن جهاتنا الأمنية فلله الحمد المنة.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
ابو علي
دشير والقانون سيربيهم

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