محمد رمضان يصفع المتنمرين من لون بشرة طفله برد ناري

القاهرة (صدى):
مارس الفنان المصري محمد رمضان دوره كأب وإعطاء ابنه مجموعة من التعليمات حول كيفية تعقيم غرفته، وهو ما نفذه خلال أغنيته الجديدة كورونا فيروس.
وعلق رمضان، قائلا:" علمت إبني علي إزاي يعقم غرفته في كليب كورونا ڤيروس .. الأغنية في خلال أيام قليلة على قناتي الرسمية على يوتيوب .. المشتركين في القناة هيشوفوها قبل نزولها بيوم ثقة في الله نجاح ".
وواجه محمد رمضان، للتنمر من قبل بعض المتابعين الذين سخروا من لون بشرة نجله الأسمر بعدما ظهر معه في كواليس تصوير أغنيته الجديدة المقرر طرحها خلال الساعات المقبلة.
وقالت إحدى المعلقات: " أسود زي أبوه المصيبة محدش من عياله في جمال أمهم ولا لونها "، حيث علق عليها رمضان، قائلة: "أنا فخور بلوني ولون أبويا وأولادي اللي ربنا خلقه ومبسوط أن ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل إن أمهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض ".
وبدا رمضان، في صورة عبر حسابه على إنستجرام، يرتدي فيها " روب "، بالإضافة إلى وسائل الوقاية من الفيروس التاجي وهي قناع وجه " كمامة " وقفازات يد "جوانتي"، و يتعاون رمضان مع المخرج محمد سامي، في الأغنية الجديدة.