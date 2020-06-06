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بالفيديو.. الزهراني تقدم نصائح هامة لمرضى "التصلب المتعدد" في ظل تفشي كورونا 

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الزهراني تقدم نصائح هامة لمرضى "التصلب المتعدد" في ظل تفشي كورونا 

علي القحطاني (صدى):
قدمت فاطمة الزهراني مصابة بالتصلب ورئيس مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب المتعدد مجموعة نصائح لمرضى " التصلب المتعدد " في ظل تفشي وباء كورونا.

أضافت الزهراني خلال حوارها في برنامج " ياهلا ":" يجب تناول أدوية للمناعة والابتعاد وعدم الاحتكاك بالآخرين ويجب الحديث مع الآخرين من علي بعد مترين".

وشددت الزهراني، قائلة:" لابد من مساندة المصابين العاملين بالشركات للعمل عن بعد لأن الظروف الحالية ليست آمنة "، مضيفة:" الأدوية المتقدمة تعتبر خطيرة في رمضان ولذا أطلقنا مبادرة " كلنا برتقالي " .

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أحدث التعليقات

😭 عنْدِمآ يَغيَبْ آلُمسآء 💔
بالعكس الحجامه حلوه
د محمد ماجد بخش
د بخش يصحح العالم أجمع ومن السعودية العالمية القوية "عدد الذرات الثاابت في الجزيء مهما تنوعت الذرات واختلفت أوزانها في وحدة المول فإن مجموعها هو العدد الثابت وليس كل نوع له نفس العدد" كما سميت بالوحدات الأساسية مؤخرا في 2019 من قبل IUPAC بعد توجس وتحسس من الزامهم بالتغيير
د محمد ماجد بخش
د بخش يصحح العالم أجمع ومن السعودية العالمية القوية "عدد الذرات الثاابت في الجزيء مهما تنوعت الذرات واختلفت أوزانها في وحدة المول فإن مجموعها هو العدد الثابت وليس كل نوع له نفس العدد" كما سميت بالوحدات الأساسية مؤخرا في 2019 من قبل IUPAC بعد توجس وتحسس من الزامهم بالتغيير
😭 عنْدِمآ يَغيَبْ آلُمسآء 💔
الله المستعان
😭 عنْدِمآ يَغيَبْ آلُمسآء 💔
عسى خير إن شاء الله

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