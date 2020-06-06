بالفيديو.. الزهراني تقدم نصائح هامة لمرضى "التصلب المتعدد" في ظل تفشي كورونا 

علي القحطاني (صدى):
قدمت فاطمة الزهراني مصابة بالتصلب ورئيس مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب المتعدد مجموعة نصائح لمرضى " التصلب المتعدد " في ظل تفشي وباء كورونا.
أضافت الزهراني خلال حوارها في برنامج " ياهلا ":" يجب تناول أدوية للمناعة والابتعاد وعدم الاحتكاك بالآخرين ويجب الحديث مع الآخرين من علي بعد مترين".
وشددت الزهراني، قائلة:" لابد من مساندة المصابين العاملين بالشركات للعمل عن بعد لأن الظروف الحالية ليست آمنة "، مضيفة:" الأدوية المتقدمة تعتبر خطيرة في رمضان ولذا أطلقنا مبادرة " كلنا برتقالي " .