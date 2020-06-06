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زوج نيللي كريم الجديد يبلغ 60 عاما

Time منذ يومين
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زوج نيللي كريم الجديد يبلغ 60 عاما

القاهرة (صدى):
أثارت أنباء زواج نيللي كريم ضجة خلال الساعات الماضية، وعلى الرغم من نفيها لأمر الزواج إلا أنها لم تنفي وجود علاقة حب بينها وبين رجل الأعمال المصري عمر إسلام.

وقالت مصادر صحفية إن نيللي كريم تعيش بالفعل قصة حب مع رجل الأعمال المصري الذي يبلغ 60 عامًا ومن المرتقب الإعلان عن ارتباطهما رسميًا بعد أزمة كورونا.

ويمتلك رجل الأعمال المصري سلسلة من المطاعم والكافيهات عالية المستوى، إضافة إلى 90 متجرا يمتلكها بمجال المواد الغذائية، ويعمل رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للتجارة والاستشارات للطيران (ITC)، وحاليا على منصة تجارية تحت اسم Presto.

وفارق العمر بينه وبين الفنانة نيللي كريم ما يقارب 15 عاما، حيث إن النجمة المصرية تبلغ من العمر 45 عاما. وبحسب مصادر صحفية فإن عمر إسلام متزوج ولديه ولدان.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
اللون الكحلي الباذنجاني هذا ماوراه إلا وجع الراس🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
طلال بنجر
عندما تكون هناك متابعة دقيقة ومحاسبة سريعة يفيق أصحاب السلوك المستهتر واللا مسؤول ويثوبوا إلى رشدهم وهذا ديدن جهاتنا الأمنية فلله الحمد المنة.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
ابو علي
دشير والقانون سيربيهم

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