زوج نيللي كريم الجديد يبلغ 60 عاما

القاهرة (صدى):
أثارت أنباء زواج نيللي كريم ضجة خلال الساعات الماضية، وعلى الرغم من نفيها لأمر الزواج إلا أنها لم تنفي وجود علاقة حب بينها وبين رجل الأعمال المصري عمر إسلام.
وقالت مصادر صحفية إن نيللي كريم تعيش بالفعل قصة حب مع رجل الأعمال المصري الذي يبلغ 60 عامًا ومن المرتقب الإعلان عن ارتباطهما رسميًا بعد أزمة كورونا.
ويمتلك رجل الأعمال المصري سلسلة من المطاعم والكافيهات عالية المستوى، إضافة إلى 90 متجرا يمتلكها بمجال المواد الغذائية، ويعمل رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للتجارة والاستشارات للطيران (ITC)، وحاليا على منصة تجارية تحت اسم Presto.
وفارق العمر بينه وبين الفنانة نيللي كريم ما يقارب 15 عاما، حيث إن النجمة المصرية تبلغ من العمر 45 عاما. وبحسب مصادر صحفية فإن عمر إسلام متزوج ولديه ولدان.