نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

"الشؤون الإسلامية" تتوعد صاحب فكرة الصلاة فوق أسطح الجوامع بالعارضة

Time منذ 52 دقيقة
Views 1695
Comment 1
"الشؤون الإسلامية" تتوعد صاحب فكرة الصلاة فوق أسطح الجوامع بالعارضة

جازان (صدى):
أٌثيرت ضجة في محافظة العارضة بعد إقامة الصلاة فوق أحد جوامع المحافظة.

ومن جانبها توعدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في منطقة جازان، المتسبب في الصلاة فوق أحد جوامع المحافظة مبينة أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، محمد بن عبده كريري، أنه لا صلاة فوق أسطح المساجد، وهذا التصرف غير مسموح به.

ولفت إلى أنه لا حاجة إلى استغلال أحد المساجد للأسطح بهدف التباعد، موضحًا أنه تم الإذن بإقامة صلاة الجمعة في عدد من المساجد المجاورة للجامع تخفيفًا للزحام، وهي: مسجد الخير، ومسجد حسين مساوى، ومسجد الشيخ جابر عطيفي، وجميعها أقيمت بها صلاة الجمعة، وذلك حسب توجيه فضيلة مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد محمد مدخلي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هههههههههههههههه .. .. الله يرحم الحال ، على نياتكم ترزقون ..
ألوفا طبعي
اتمنى حظر كل المملكة حتى ينقطع الوباء
ابو محمد 😎
تصور مع الزرقاء ودها تصير زيها زرقاء .. لا اظن ..
algernaas4
الله يرحمهم ويغفر لهم ولوالدينا وموتى المسلمين أجمعين
ابوفهد الحبلاني العنزي
طيب هههههههاااي

أخر الأخبار

المودل شروق تتألق بقوامها الممشوق
المودل شروق تتألق بقوامها الممشوق
Time منذ 10 دقائق Views 365
متسابقة سيارات تترك عملها لتصبح ممثلة أفلام إباحية 
متسابقة سيارات تترك عملها لتصبح ممثلة أفلام إباحية 
Time منذ 13 دقيقة Views 578
تطورات محورية في انتظار أمرابط بعد العودة للمملكة
تطورات محورية في انتظار أمرابط بعد العودة للمملكة
Time منذ 16 دقيقة Views 1385
اهم شيء تصور مع الخيل
اهم شيء تصور مع الخيل
Time منذ 17 دقيقة Views 263
ناوي يفتتح المحل والعمال على النية
ناوي يفتتح المحل والعمال على النية
Time منذ 18 دقيقة Views 272
ردة فعل مسن بعد لقاء صديقه بعد غياب طويل
ردة فعل مسن بعد لقاء صديقه بعد غياب طويل
Time منذ 19 دقيقة Views 359
شرطي يضرب رجل حاول التشبه بالنساء
شرطي يضرب رجل حاول التشبه بالنساء
Time منذ 20 دقيقة Views 327
تخصيص عيادات "تطمن" لمن يشعر بأعراض كورونا
تخصيص عيادات "تطمن" لمن يشعر بأعراض كورونا
Time منذ 20 دقيقة Views 1429
راح الحلال مع السيول
راح الحلال مع السيول
Time منذ 20 دقيقة Views 259
شاهد.. مقطع قديم للأمير سلطان بن عبدالعزيز يثير ضجة كبيرة 
شاهد.. مقطع قديم للأمير سلطان بن عبدالعزيز يثير ضجة كبيرة 
Time منذ 23 دقيقة Views 2470